Sjursmøss’dag: Opp å raka porkå!

«Opp å raka porkå!» ropa bror min, han Sivert. «Lillejulaften» – «likj-julkvell’n» blir det sagt nå – om 23.desember. Den som sov lengst måtte «raka porkå».

Det er ikke mange nå som har sett at julegrisen blir skolda med kokende vann og busta blir raka av. Da jeg var lærer på Mo skole her i Surnadal i -90-åra, ble fremdeles julegrisen slakta borte ved fjøset på gardene i Mosokna. Ustressa gris forlot sitt jordiske liv i avslappet tilstand – på hjemmebane. Heldig-grisen!

En gang tok jeg med klassen min bort til en av nabogardene, etter at skottet var falt, og de stod på låvebrua og fikk en anatomileksjon, slik barna i min generasjon fikk det av slakter Tore Nybrott. «He ‘kje grisen sjæl, sie du?» sa Tore. «Det he du’kje nå papir på!» Jeg tok med et spann blod hjem og laget blodkorv som klassen fikk smake i stekte skiver med sukker på.

«Sjursmøss» er blitt brukt om 23.desember oppover kysten av Møre, Trøndelag og Helgeland. Men nå er bruken av «Sjursmøss» om 23.desember gått ut av bruk, og det er synd.

Sivert er et navn som har fått en ny renessanse, og Sivert, Sjur og Sigurd har sin navnedag på Sjursmøss – etter St.Sever, biskop av Ravenna som ble biskop av Avranche i Frankrike – og som har sitt kapell i Notre Dame de Rouen.

Idag står Olavsrelikvien i St.Severs kapell i Rouen-katedralen. Den ble båret inn i prosesjon – søndag 19.oktober 2014, da erkebiskopen hadde kalt inn alle sine biskoper og prester til en stor pontifikal festmesse som avsluttet 5 dagers 1000-årsjubileum for dåpen av Olav den Hellige og hans menn. Det var her det moderne Norge ble født. Det var her Norge ble en del av den siviliserte verden.

Biskopen Olav tok med fra England – på vei hjem fra sitt dannelsesopphold i halvannet år ved hertughoffet i Normandie, han het også Sigurd.

Kanskje burde vi arrangere en valfart for alle de nye Sivert-ene til Rouen-katedralen og St. Severs kapell – og St.Olav som hos ham bor! Det ringer nå en ny Olavsklokke i katedralens klokkespill, og det står en ny minneplate for dåpen i krypten. – Og alle oppfordres herved til å slutte med dette pratet om «Lillejulaften» og «Likj-julkvell’n» DE E SJURSMØSS EDAG – HØRRE DI!

Glærum, Sjursmøssda’n - 2018.

Dordi Skuggevik