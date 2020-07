Sjøbruksmuseet opnar

Bilde: Søndag er det igjen opne dører på Bøfjorden Sjøbruksmuseum.



Åtte søndagar framover blir det program på museet – alt under enkle, forsvarlege koronatiltak. Som vanleg kjem «Dagens Tema» i tre-tida. Denne gong som biletkåseri med massevis av folk på lerretet – personprofilar, forsamlingar, båtar og mannskap, bygningar og begivenheter frå nær fortid. Her kan gjerne publikum sjøl bidra med gjenkjenning.



Søndagen på museet blir ei uformell oppfølging av Elvanessetdagane denne helga – som dermed kan seiast å by på program «tre dagar til ende».





Lerretet gir gjensyn med barnelaget «Framhald» frå ca 1930. Mange finn slektningar her!





Mannskapet på legendariske «Skrøyfa» for ca 80 år sia.





Stangvik prestegard har fått ny rolle i sommar. Søndag viser museet unike foto frå sokneprest Ebbesen si tid rundt 1890.







Tekst/Bilde: Bøfjorden Historielag



