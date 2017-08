Sjelden snegle observert ved Grønlivatnet

Tor Bakke ved Naturhistorisk museum i Oslo sier at det er nok ingen ny art eller en mutasjon, men en av de mange variantene til svartkjølsnegl, Limax cinereoniger,



Se bilde nr. 8 på denne nettsiden.



- Kjølen ser du på oversiden av bakkroppen som er karakteristisk for kjølsneglene i familien Limacidae. De har også pustehullet bak midten på kappen.

Det som særlig karakteriserer denne arten er at den har et lyst midtfelt under fotsålen. Ingen andre i familien har et. Hadde du snudd den ville du sett det.

Selv har jeg aldri sett denne varianten, så det er en sjelden og morsom observasjon. Du finner mye stoff om arten søker du på nettet på det latinske navnet, sier Bakke.