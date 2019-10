Sjelden fisk tatt i Todalsfjorden

Tekst og bilder: Sverre Kjølstad

Leif Inge Røe og Lars Furu kom til Nordvik for å prøve fiskelykken, og satte ut ca. 20 garn fredag kveld. Leif Inge og Lars bor i Sunndal kommune, men Leif Inge har landsted på Nordvik med naust og båt, og da ligger alt til rette for sjøfiske. Lørdag morgen var de ute for å trekke garna, og til sin store overraskelse kom et uhyre opp av sjøen som hadde gått på garna. Det skulle vise seg å være en Håbrann på ca. 87 kilo, og de fikk litt av en jobb med å få den opp i båten. Til alt hell var den død, og da var den stygge kjeften med sylskarpe tenner ufarlig. Det hadde gått hardt utover garna når slik en sværing gikk på. Det er ikke hver dag slike skapninger dukker opp i Todalsfjorden, og Ola Røe kjenner ikke til at noen har hatt slik fangst siden 1950-tallet. Den skulle visstnok vært enda større, og det var Ulla-Pe som stod for den bragden.

Håbrann tilhører haifamilien, og i verdenshavene finnes det over 500 haiarter. I Norge nøyer vi oss med ni av dem. Felles for alle er at de har nesten ikke forandret seg på 400 millioner år. På hodet har de fullt av sensorer som registrerer byttedyr på flere kilometers avstand. De største kan bli ca. 10 meter lange, mens de minste nøyer seg med 30 cm. Haiene kan holde til på flere tusen meters dyp til grunt vann. Håbrann er i størrelsen ca. 1,5 – 3 meter, og de finnes langs hele norskekysten hvor de beveger seg fra 600 meters dybde og opp til havoverflaten. Den er utrydningstruet og fredet, og ble tidligere brukt som matfisk. Den foretrekker sild og makrell på menyen.



Det ble da også matfisk på Leif Inge og Lars, med en fin fangst på opptil 25 fisker med lyr og hyse, noe som også var målet med fisketuren.