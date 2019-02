Sjekk om du får varsel om vannavstenging, feiing eller stengte veger.

Surnadal kommune varsler om stenging av vann og brudd på kommunalt ledningsnettet via SMS eller telefon. Det samme systemet benyttes til å sende ut varsel om feiing av eneboliger og fritidsboliger, og vil kunne bli brukt i beredskapssammenhenger. Eksempel på dette er varsel om stengte veger under flom, ras eller liknende.

Fritidsbygg i andre kommuner kan også registreres, eller du kan få registrert varsel om ditt bygg i Surnadal, hvis du ikke er bosatt i kommunen.

En kan registrere adresser til andre en vil ha varsel for, som for eksempel gamle foreldre som bor hjemme. Har du ansvar for et firma, forretning eller organisasjon, kan du etablere varsel om disse på din telefon. Dette gjelder også borettslag.

Gå til nettsiden www.servicevarsling.no og sjekk om du får varsel, og gå gjerne til Surnadal kommune sine hjemmesider for utvidet informasjon og linker til informasjon.