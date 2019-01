Sjarmerande Pappapop

Den vel ein timas konserten gav oss alt i frå ballader til punkrock, og bandet lèt knallgodt og tekstene som Sigurd Brørs hadde skrive om papparollen sin sat som eit skudd! Derfor var det litt synd at så få hadde teke turen til Storstua denne kvelden. Sigurd fortalde at idèen plata vart til då han og sambuar Guri vart gravide med vesle Runaug. Vidare fortalte han korleis det var å få ein "narkoman" i hus i songen "Puppoholikar", for det å væra avhenging av pupp er slett ikkje berre berre! Han ønska seg òg ein ekstra time i døgnet i songen "25 timar pr dag" slik at han kunne få tid til å gjere ferdig plata, og "Pappablues" om korleis det er å føla seg litt til overs, når det såg ut som dottera var mest interessert i mor. Godbitane kom som perlar på snor, og i salen var det "feel-good" stemning med allsong på tittelsporet "Pappapop", som kan seiast å væra høgdepunktet på konserten, kanskje saman med balladen "Takk kjære mamma", ein hyllest til sambuar og mødre generelt. Alt i alt ein feiande flott og artig konsert som anbefalast på det varmaste! Imorgon spelar dei i Trondheim, som er siste konserten i "mini-sleppfestturnèen"



Blåserekken! Emil Emilson Holmesland og Martin Vognild Einum.



Familen Brørs etter konserten



Tidleg krøkast som god krok skal bli! Runaug signerar plater!



Sigurd Brørs og trommeslagar Oddbjørn Sponås.



Bandet.Frå venstre: Brage Kristian Einum, Sigurd Brørs, Oddbjørn Sponås og Jørgen Wassvik