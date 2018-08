Bildet: Nymalt sjakkspill på kulturhusplassen. Utført av sommervikarer på Kommunalteknikk.

Samarbeidet mellom næringsforeningen og kommunene har bidratt til at plassen foran Surnadal Kulturhus gradvis har blitt oppgradert. Det har blitt investert i sittegrupper, planter og bordtennisbord. Kultursjef Lilli Husby forteller til Trollheimsporten at det har vært gøy å se den store økningen av aktiviteten foran kulturhuset. Plassen har vært besøkt mye i sommer, både av lokal befolkning og av turister som har slått seg ned rundt omkring på plassen.

Lilli Husby forteller videre at det vil bli bygd levegger rundt plassen, mot veien. Dette for å skape et mere intimt miljø.- Arbeidet med dette vil starte i midten av august, sier hun.

Del 2 av dette samarbeidsprosjektet har planer om å bygge en lekeplass i nordenden av kulturhusplassen. Men først må det søkes om mere penger, forteller Lilli Husby. Hun forteller også videre at treveggen som blir bygd, er på samme høyde som det eksistrende gjerdet.- Det vil fortsatt være mulig å bruke området både til boder ved ulike anledninger, og også til konserter slik som før, sier Lilli Husby.

Det har blitt en betydelig oppgradering av kultuhusplassen, og dette trekker folk. Unge som gamle!