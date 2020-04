Sitter du i karantene og trenger bistand?

Hvis du sitter i karantene og trenger hjelp til noe kan du ta kontakt med frivilligsentralen via vår hjemmeside der det står "Kan du bidra? Trenger du hjelp?", eller ved å ringe/sende e-post til Hilde; mob: 97 11 24 27, e-post: hilde.staveli.solli@surnadal.kommune.no (man-fre).

Hvis du ønsker at vi skal handle dagligvarer for deg må du ta kontakt med frivilligsentralen før onsdag kl. 18. Vi videreformidler handlelisten til Coop Extra som pakker varene dine torsdag morgen. En av våre frivillige kjører de ut til deg så fort det lar seg gjøre. Coop Extra tar 50,- i gebyr for pakking av varene.

Foretrukket betalingsmåte er via CooPay, men faktura er også mulig. Ved betaling via faktura vil den frivillige som leverer varene dine ha med seg et søknadsskjema fra Coop om å bli kredittkunde. Dette skjemaet må fylles ut og signeres, og den frivillige tar skjemaet med seg tilbake til butikken. OBS: Pass på at dere tar nødvendige forholdsregler for å unngå smittespredning. Hold avstand til hverandre!

Merk at den som er frivillig

- ikke skal ta imot betaling for oppdraget fra deg

- ikke skal gå inn i huset eller ha direkte kontakt med deg

- ikke skal ta imot retur av noe slag, kaste søppel e.l.

- ikke skal vurdere din helsetilstand eller gi helsefaglige råd. Denne type spørsmål skal rettes til fastlege/legevakt. Surnadal kommune har også egen corona-telefon; 913 79 001.

Ta kontakt med Hilde hvis du lurer på noe.