Siste ukes travnytt

Leangen mandag 3. juni:



Stormare, eier Nils Stokke deltok i travritt for første gang og gikk inn til en flott 3. plass på km.tid 1,33,7. Rytter Olea Ville Furre.



Slettvoll Vilja, eier Ola Skjølsvoll ble nr. 2 på 1,29,6. Kusk Jomar Blekkan



2-årige Fixing the Starlight, eier Irene Løfaldli og Arnhild Fiske, gikk godkjent mønstringsløp på 1,25,7. Inge Melby var kusk





Årjäng i Sverige fredag 7. juni:



Lene Søysets hest Rappnor ble nr. 2 på 1,26,9



Leangen mandag 10. juni:



Danny Delight, eier Irene Løfaldli, ble nr. 4 på 1,18,3 Kusk Per Einar Sørmo.



Odins Blessa tilhørende Nils Stokke ble nr 4 på ny rekord 1,26,3. Kusk Karl Ove Nordtømme. I samme løp ble Stormare upl. på 1,28,4, også ny rekord. Nils Stokke eier også denne, som ble kusket av Jarle Morten Sørmo



Myrviks Amor vart nr 4 på 1,27,9, eier Einar Mogset og kusk Thomas Mjøen.



Dag Minn kom ut etter lang pause, men ble dessverre disket for galopp. Eier her er Stall Løfaldli og trener Trond Løfaldli. Kusk var Karl Ove Nordtømme.





Danny Delight midt i bildet.



Odins Blessa



Stormare



Myrviks Amor



Dag Minn



Dag Minn i indre spor bak lederhesten.



På www.rikstoto.no kan du se løpene.



Neste travkjøring på Leangen blir midtsommertrav fredag 21. juni og lørdag 22. juni. Det er årets største travdager på Leangen med bl.a. NM for kusker samt masse storløp.



Tekst: Mads Løfaldli

Foto: Magne Løfaldli