Siste nytt om HUNT-undersøkelsen i Rindal

Utviklingen for Rindal fra fredag 25. oktober til mandag 28. oktober er 9,4%.

Totalresultatene (av de som har mottatt sms) var på 32,3% på fredag. Det var fordelt på 22,8% respons fra menn og 42,6 % respons fra kvinner.

Mandagens totalresultat (av de som har mottatt sms) er på 41,7%. Responsen fra kvinnene er fortsatt størst på 52,1 %, og responsen hos menn er på 32,2%.

Responsen i Rindal ligger forholdsvis høyt i den totale oversiktstabellen over alle kommunene i sør, men vi ligger godt under responsen fra Tydal og Holtålen, og vi ligger like under Osen og Røros. Rennebu ligger 0,3 % over Rindal i respons per mandag.



Likt for alle kommunene, inkludert Rindal, er at responsen fra menn er lavere enn hos kvinner! Så menn i Rindal oppfordres til å delta i undersøkelsen! Det trengs like mye statistikkgrunnlag for å forske på menns helse som på kvinners helse, så deltakelse i helseundersøkelsen er en god gjerning!



Rindal kommune har fortsatt en dag til med åpen hjelpetjeneste på biblioteket i Rindalshuset. Den er satt til tirsdag 29. oktober på kveldstid kl 18.00-20.00. Der får man god hjelp av frivillige fra dataklubben til å delta på undersøkelsen. De som har fått undersøkelsen per brev kan også få hjelp der.

Er det noen etternølere etter denne dagen, kan dere få hjelp hos Frivilligsentralen (i deres åpningstider) og i dataklubbens tider på Frivilligsentralen om dere ønsker det.



Kommunen har også fått informasjon fra HUNT om at det er flere som ikke har mottatt invitasjon. De har såpass stor pågang at det vil ta dager og kanskje uker før de rekker å sende ut til alle som ikke har fått. Målet er at alle som ønsker invitasjonen skal få, så ikke fortvil!



Alle som har fått brev oppfordres også til å delta på undersøkelsen. Oppleves den for utfordrende eller for lang så be om hjelp av bl.a. hjelpetjenesten, pårørende, eller ta kontakt med den kommunale kontaktperson for HUNT Elen Sandvik på tlf 901 60 864 for å få hjelp.



Husk at siste frist for å svare er 15 November!