Siste innspurt for HUNT-undersøkelsen

- Det er en super økning fra Tirsdag sist uke da vi hadde passert 50% respons, sier folkehelsekoordinator Elen Sandvik.

- Vi ligger fortsatt på en 5 plass, men tett oppunder Osen og Røros som har respons på 58,5 % og 61,5 %. Tydal og Holtålen troner fortsatt på topp med 67,4 % og 66,2 %. Differansen mellom antall kvinner og menn har økt fra 22,2 % sist tirsdag til 24,3 % nå, så vi oppfordrer fortsatt flere menn til å delta!



Klarer vi å komme oss over 60% respons innen tidsfristen løper ut på førstkommende fredag kl 15.00? Snuser vi til og med på en mulig pallplass i denne viktige og store helseundersøkelsen i den sørlige delen av Trøndelag? Er det sjanser for at vi kan rykke forbi Osen og til og med Røros?