Siste frist for påmelding

Elin er en utrolig dyktig akvarellmaler, og en ettertraktet og populær kursholder som har fulle kurs med lange ventelister.

Så ta kontakt hvis du har lyst å være med på et fargesprakende akvarellkurs og ei langhelg i kreativitetens navn! Her får du kreative dager med inspirasjon og påfyll og gode tips til hvordan komponere og skape EGNE motiver.

Kurset har individuell veiledning så det passer ALLE, - du er hjertelig velkommen uansett forkunnskaper!

Her skal vi male det ditt hjerte begjærer! Vi tar utgangspunkt i å lære å kjenne akvarellens ulike luner gjennom å male landskap, men skal innom både portrett og stilleben - eller andre motiver, etter ønske! Har du lyst til å være med? Eller kjenner du noen som har?

Det blir anledning til å kjøpe ekstemt rimelige materialpakker for de som ønsker det.



Facebook-arrangement her, og tidligere annonse på Trollheimsporten!



