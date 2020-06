Siste dag med LilleLi smykker på Dalalåven

Vi har hatt travle dager siden åpningen på lørdag, med en jevn strøm av kunder. Jeg synes det er ekstra stor stas å se at smykkene omtrent har fløyet ut. Når jeg først greide å få Lill-Eli til å ta turen helt fra Alta og hit til Rindal er det herlig å se at hun får slik respons!



Hvis du ikke har rukket innom for å se de fantastisk lekre smykkene hennes enda anbefaler jeg absolutt å ta turen til Dalalåven i dag!

Lill-Eli og jeg holder åpent til kl. 17 som vanlig.

Selv om Lill-Eli begynner kjøreturen hjemover i kveld er naturligvis Dalalåven åpen hele Kulturvøkku, med salg av mine maleri, tegninger og kunstprodukter.



Neste uke kjører jeg til Geilo med bilen full av maleri og tegninger, for å ha kunstutstilling i Geilo Kulturkyrkje. Dette betyr at det blir veldig tomme vegger her på Dalalåven frem til slutten av august. Så hvis du vil sikre deg et originalt kunstverk av meg bør du ta kontakt eller komme innom i løpet av Kulturvøkku.



Jeg holder som sagt åpent hver dag kl. 11-17 til og med søndag 5. juli.

Lørdag 4. juli blir det i tillegg Lokalmat-marked utenfor Dalalåven.



Inga Dalsegg





Lill-Eli og Inga.