Siste 23.47: Alle stemmene talt opp - Senterpartiet eitt mandat unna reint fleirtal

Tal som kom klokka 23.33 viser 46,3 prosents oppslutning for Senterpartiet i Surnadal, etter at 100 prosent av stemmene er førebels opptalte. Samanlikna med 2015-valet gjekk Sp fire mandat fram, Ap fire tilbake, FrP eitt fram og Høyre eitt tilbake. Det betyr etter alle solemerker at Margrethe Svinvik blir ny ordførar i Surnadal.