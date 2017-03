Sirkus for alle

Når man inviteres med på sirkus forventer man å treffe de underligste karakterer, både to- og firbeinte. Disse har russen husket å inkludere når Surnadal kulturhus' storstue blir omgjort til sirkusmanesje. Karakterene vi treffer hentes blant annet fra politikken, både lokalt og nasjonalt, det lokale kulturlivet og fra Surnadal vidaregåande skole. Russen imiterer som seg hør og bør mange lærerskikkelser, og skuespillerne er så dyktige i måten de formidler på at man ikke engang trenger å kjenne opphavspersonene for å få seg en skikkelig latter. Fysisk humor får i det hele tatt stor plass gjennom hele revyen, fra ytterpunktene i en deilig homofest til en fortryllende duodans med to vevre skapninger bak to hvite håndduker.

Revyen stiller de helt store spørsmålene: Er smårips bær det også? Kan man spare penger på at eldre hjelper eldre - og bruke sparepengene på kommunalt party? Hvilket rompeideal skal man etterstrebe? Hva er egentlig todalskratt - og skal man fjerne alt?

Det hele gjøres med et solid glimt i øyet, men russen lykkes også i aller høyeste grad med å ta med seg publikum på det helt nære alvoret. Revyens tre ballader, én av de signert instruktør Svanhild Husby, er alle såre og vakkert fremført. Men det er særlig Eline Børmark og Mari Fiskes duett Trasig, ført i pennen av Fiske, som med sin enkle ærlighet står frem som et nydelig høydepunkt.

Sirkus Surnadal er en oppvisning i å akseptere både seg selv og andre. Det er verdt å få med seg i en tid hvor det slett ikke er en selvfølge for alle.

Premieren er torsdag 2. mars kl. 19, med påfølgende forestillinger 3. og 4. mars.

Kommuneøkonomi er strengt tatt såre enkelt. Penger spart er partypenger tjent.

Eirik Nordvik må sjekke snap for å se hva det var som egentlig skjedde i går.

Rompeidealer å misunne...?

Surn'dalske Talenter.

Sirkusaktørene finner man ikke bare i manesjen. Gurå Bakken Røen og Mari Fiske.

Råg Dyrnes Schei og Sander Reiten.

Eline Børmark og Mari Fiske.

Klovner og esel, selvfølgelig!