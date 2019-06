SILregncup og Dråkongcup

Det blir selvsagt åpen kiosk, og i tillegg til vanlige kioskvarer vil det bli salg av fiskeburger fra Norsk Kvalitetsmat (Dagens Fangst). Kampene vil bli spilt på 3’erbaner (6 år), 5’erbaner (7-10 år) og 7’erbaner (11-12 år). For 6-åringene blir det ekstra stas at de får lov til å innvie våre splitter nye 3’erbaner, så det blir gøy.

Det blir Dråkongcup i klassene J6 og J8-9, og vi vil gjøre oppmerksom om at disse klassene starter sine kamper litt tidligere enn de andre klassene. Dette fordi det arrangeres en stor danseforestilling i Kulturhuset, og vi har forsøkt å tilrettelegge så godt som mulig at det skal være mulig å være med på begge deler. Første kamp i J 8-9 starter klokken 09:20, og deretter går det slag i slag til det siste sparket på ballen blir tatt litt etter klokken 15.

I tillegg til alle foreldrene og frivillige som stiller på dugnad i kiosk, som parkeringsvakter, loddsalg, rydding, sekretariat osv, stiller både herrene og damene med seniorspillere for å være dommere, speakere og for å dele ut premier. I tillegg stiller fem fra Surnadal J15 for å være dommere på 3’erbanene.

Velkommen til Syltøran!

Arkivfoto