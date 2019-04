Sildballmarked, nytt av året

Da Trollheimsporten var innom ved 14-tida, var det forholdsvis rolig, men deltakerne kunne melde om mye besøk og godt salg fra åpninga kl. 11. På bildet over ser vi Inga Dalsegg som solgte kunstprodukter, Marit Landsem med bruktsalg fra Brukt og bakels og Leif Magne Røen som lager hagemøbler.

Hilde Patterson stilte med selvsydde barne- og dukkeklær, Bestemorsøm. Hilde er lærer, men blir snart pensjonist, og regner med å få enda bedre tid til hobbyen sin. kanskje blir det flere messer også.

Dukkeklær fra Bestemorsøm

Apriliadamen, Eli Solvik, hadde salgsutstilling av fine bilder med Rindalsmotiv.

Utenfor 3 venner traff vi på tre damer fra Orkdal som hadde tatt turen til Rindal for å smake på sildball for første gang: Bjørg Wormdal, Åse Liberg og Aashild Grønning. -Vi nikoser oss i godværet og er dødsimponert over hva rindalingene får til, sier Ashild Grønning.

Disse hadde allerede inntatt sildballen, som ifølge alle 5 var fortreffelig god, og var på tur innom sildballmarkedet: Magne Bolme, Ann Ingeborg Grimsmo, Ragnhild Stavne Bolme, Sidsel Bolme og Rannveiig Holte.