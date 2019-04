Sildballfestivalen i full gang

.- Det kan bli litt hett rundt oss, sier kjøkkengjengen. Temperatuen ute nærmer ser 20 plussgrader, og det er bra temperatur på kjøkkenet også. - Men vi tar det som ei treningsøkt, seier de muntert. De stiller opp frivillig, inntekta av sildballsalget går uavkorta til Rindal IL. Bente arbeider til daglig her på kjøkkenet, og har hånd om ingrediensene. Det har gått med 35 kg sild, 85 kg rå potet og 30 kg kokt og 50 kg mjøl, fordelt på kveitmjøl og byggmjøl, og i tillegg løk. Da Trollheimsporten var innom hadde de så langt laga 1670 sildballer, så her gikk det unna!

Bildet over: Vibeke Langli, Aud Helgetun og Bente Svinsås



Inger Johanne Oppedal og Tor Olav Tiller er også til daglig å finne i kjøkkenet på Rindal Helsetun, men i dag arbeider de som frivillige. Det er i det hele en stor gjeng frivillige på jobb denne dagen. Noen driver skytteltrafikk med henting og levering av mat til Rindalshuset der serveringa foregår. Der er det nye mannskaper som står for billettsalg og utporsjonering av mat.

- På det meste har vi solgt ca 500 porsjoner med sildball, sier festivalgeneral Oddbjørn Heggem. Kristin Langli og Signe Anita Helgetun tar imot penger, og kan melde om at de ved 14.30-tida hadde solgt ca 260 porsjoner. Men det var enda lenge igjen til de avslutta salget. - Det er også mulighet for å ta med seg sildball heim, sier de, take away-sildball.

Sildballelskere i Rindalshallen

Ikke stappfullt, men mye folk var det