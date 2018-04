Sildballfestivalen 2018

Sildballfestival i Rindal 21. april 2018

Sildballfestival i Rindal for 11. gang!

Sildballfestivalen i Rindal har overlevd sine første 10 år, og inviterer nok en gang til stor sildballbuffé i Rindalshuset. Gjennom åra har det vært gjennomført en rekke tiltak/arrangement i tillegg til sildballbordet, men i år samarbeider festivalen med 3 Venner og iTrollheimen som vil arrangere After-ballj i og rundt 3 Venner i Rindal sentrum.

After-ballj består av flere deler, og starter med Småballj–løp i tidsrommet 15.00-17.00 hvor det oppsatt en liten aktivitetsløype i området rundt 3 venner som barn og unge kan gå igjennom. Her er det om å gjøre å få raskest mulig tid i løpet av dagen og vinnertiden vil bli premiert

Storballj-løpet for voksne starter kl 19.00 og er lagt opp som et cupformat der to og to lag konkurrerer samtidig og beste laget går videre til neste runde. Her kan firma, lag og private melde seg på. Laget må bestå av 4 personer. Storballjløpet er en meget lavterskel show-løype som fokuserer like mye på gjennomføring som på resultat. Arrangørene poengterer at her er det viktigst å ha det morsomt og at det ikke anses som en fordel å være maratonløper eller toppidrettsutøver.

Her er det påmelding til post@itrollheimen.no Deltageravgift Storballjløype: 200,- pr. lag. Etter at Storballj- løpet er ferdig fortsetter programmet inne på 3 venner (18 års aldersgrense). Her vil det bli en liten quiz og vanlig pub med mulighet for å kjøpe seg mat.

Det er derfor en fin anledning til både å innta den store sildballbufféen i Rindalshuset mellom kl 13.00 og 16.00 hvor det tidligere år er servert over 1500 sildballer til rundt ca 400 besøkende, og deretter være litt fysisk aktiv under After-ballj ved 3 Venner.