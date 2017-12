Sikringsarbeid på rv 70 ved Fale i Sunndal

Statens vegvesen skal gjøre sikringsarbeid på en skråning med løsmasser ved rv. 70 ca. 100 meter vest for brua på Fale i Sunndal kommune. Skråningen er i dag sikret med kamstål og treverk som skal hindre løse masser i å falle ned på vegen. Geotekniske undersøkelser viser at det er behov for sterkere sikring og at arbeidet ikke bør vente. Sikringsarbeidet krevet spunting, som gjøres med store maskiner som må stå i vegbanen.

Rv. 70 blir derfor stengt for trafikk fra mandag 18. desember klokka 12, og vi regner med å holde på fram til fredag. Det blir omkjøring via fv. 313 Hoåsvegen, mellom Falebrua og Vinnu. Denne vegen er smal og ikke egnet for å ha tungtrafikk i begge retninger samtidig. Derfor blir det manuell trafikkdirigering på en del av vegen slik at det kun kan kjøres en retning av gangen. De som kjører strekningen må regne med ventetid på opp mot 40 minutter. Dette gjelder hele døgnet.

Nødetatene og rutegående transport må også bruke omkjøringsvegen. Disse blir prioritert foran annen trafikk.