SIKO åpner kontor i Rindal

SIKO ble etablert i februar 2016 av daglig leder Knut Ole Laksøyen (t.h. på bildet) og Sindre Bakke, begge med elektro- og varmepumpebakgrunn. Laksøyen forteller at han i begynnelsen drev foretaket alene, da det først var tenkt som en «attåtnæring», men at det ikke tok lang tid før markedet responderte tydelig på et firma har spesialisert seg utelukkende på salg, montering og service på Toshiba varmepumper. Nå er de fire ansatte i SIKO.

- Nå er det snudd på hodet, det er kun dette vi driver med, sier Laksøyen.

I løpet av 2017 opplevde firmaet stor vekst. SIKO ble i løpet av året Midt-Norges største leverandør på Toshiba varmepumper, signerte 500 nye serviceavtaler, og i tillegg til hovedkontor og butikk på Orkanger er det nå åpnet kontor i Meldal. 1. september står altså Rindal for tur. I likhet med meldalskontoret vil det her være kontor åpent en dag i uka hvor folk kan komme innom for å se på utstillingsmodeller eller få gode råd fra fagfolk med bred kompetanse.

Det var Martin Rise, daglig leder i Letthus, som var pådriver for å få SIKO til Rindal, forteller Laksøyen.

- Det er viktig å dra næringsliv hit til bygda. Da kan man ikke sitte og vente på at de kommer dettende av seg selv, fastslår Rise.

Han satte derfor næringsrådgiver i Rindal kommune Grete Elshaug og Laksøyen i kontakt med hverandre, og kommunen vedtok å støtte etablering av SIKOs avdelingskontor i Rindal.

Energieffektiv varmekilde

SIKO har allerede installert fire store varmepumper i den 1.000 kvadratmeter store produksjonshallen til Letthus. Et forbud mot all oljefyring vil tre i kraft fra 2020, og i den sammenheng valgte Letthus å investere i varmepumpeanlegg for rundt 300.000 kroner.

- Her vil de spare inn det de har investert i anlegget i løpet av bare fem år, for effektfaktoren er såpass høy. I rent energiforbruk er forholdet én til fire på varmepumper, mens det i strøm og olje er én til én, forklarer Laksøyen.

I tillegg installerer Laksøyen varmepumper i langt mindre skala til enkelte Letthus-brakker. SIKO sikter seg i all hovedsak inn mot næringslivet, men på det private markedet er det også stort potensial. Laksøyen forteller at mange boliger har 10-15 år gamle varmepumper som er modne for utskifting.

Varmepumpene i produksjonshallen er plassert oppunder taket.

I høst flytter SIKO inn i kontoret som vender mot fylkesveien, til høyre for Letthus.