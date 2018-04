Sigridfallet ble suksess på skimuseet

Som bildet over viser, var det et beigeistra publikum som applauderte etter forestillinga. Det var åpen kafe fra kl.18 på museet, og flere benytta anledninga til å ta en runde i museet og kose seg med kaffe og museets hjemmebakst før forestillinga. John Anders Moe fortalte litt om bakgrunnen for filmen som sist på 1950-tallet ble tatt opp av fotograf Kolbjørn Berg. Trollheimsporten har tidligere skrevet om dette. Klikk på linken under for mer informasjon.

Mer om Sigridfallet leser du her

Den vakre Sigrid i Vålåsgarda' hadde mange beundrere. Her kommer det en friar tu Rindala', nærmere bestemt tu Børseta'. Men hun ville ikke ha han heller.

- Fikk hun ikke husmannsgutten hun var glad i, fikk det være det samme.

Det var Ola Rikstad, Laila Fagerhaug Grut, Joar Lyngen og John Anders Moe som tok turen til Rindal for å vise filmen om Sigridfallet for rindalingene. Laila leste to dikt av Astrid Krogh Halse før filmvisninga. Rindalingene satte stor pris på besøket, og meldalingene, som før hadde vist filmen i Meldal, ga uttrykk for at de satte pris på å komme til nabobygda og vise filmen for flere. Det har vært lagt ned et stort arbeid for å digitalisere og gjøre filmen klar for dagens publikum.