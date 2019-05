Sigrid Vetleseter Bøe plukka ut til internasjonal toppkonkurranse

I en pressemelding fra Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, kommer det fram at Sigrid Vetleseter Bøe fra Bøfjorden er én av bare tre norske finalister i konkurransen. Totalt 40 finalister er plukket ut blant de 304 søkerne.

Pressemeldingen:

"Konkurransen arrangeres i 2019 for femtende gang, fra 13. - 23. august i Oslo. Globalt er det få musikkonkurranser som internasjonalt favner like bredt som Dronningens musikkonkurranse. Årets søknadsrunde trakk sangere fra 50 nasjoner. Etter juryens utvelgelser, har rekordhøye 304 søkere nå blitt til 40 deltakere fra 23 nasjoner.

Blant disse er mezzosopran Astrid Nordstad fra Trondheim, sopran Sigrid Bøe fra Bøfjorden og sopran Beate Mordal fra Molde.

– Det er et godt tegn for norsk musikkliv at vi har norske utøvere som kan måle seg med det internasjonale toppsjiktet. Hos oss oppnår sangerne eksponering overfor ledende beslutningstakere innen operafaget. Det kan gi store muligheter for karriereutvikling, sier daglig leder for konkurransen, Lars Hallvard Flæten.

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse er en anerkjent møteplass for talenter fra hele verden. I tillegg til å være en scene for prestasjoner på toppnivå, vektlegger konkurransen sin rolle som et motiverende og karrierebyggende forum. På programmet for 2019 står mesterklasser med den norske operaregissøren Stefan Herheim, og den sør-koreanske sopranen Sumi Jo, samt karriereveiledning fra sangere og casting-ansvarlige ved blant annet Metropolitan Opera i New York og Kungliga Operan i Stockholm.

Under den store finalekonsert i Den Norske Opera & Ballett fredag 23. august, vil H. M. Dronning Sonja selv dele ut konkurransens priser på til sammen rundt 800.000 kroner.

Konkurransen har i løpet av sine 30 år hatt tre norske vinnere: Lise Davidsen (2015), Audun Iversen (2007) og Marita Kvarving Sølberg (2001).

Kort om årets norske talenter:

Astrid Nordstad (f. 1990)

Nordstad kommer fra Trondheim, og er i sesongen 2018/2019 og 2019/2020 solistpraktikant ved Den Norske Opera & Ballett, der hun blant annet har sunget hovedrollen som Dido i Purcells «Dido og Aeneas». Nordstad fullførte i 2017 masterutdannelse ved Operaakademiet i København, etter en bachelorgrad i opera ved Norges musikkhøgskole. Hun debuterte på Den Kongelige Opera høsten 2015, som Flora i Verdis «La Traviata».

Sigrid Bøe (f. 1989)

Bøe er oppvokst i Bøfjorden i Surnadal kommune, og utdannet innen klassisk sang ved NTNU, og senere Operahøgskolen i Stockholm. I 2016 debuterte Bøe som Erste Dame i Mozarts «Tryllefløyten» på Kungliga Operan i Stockholm etter prøvesang for operasjef Birgitta Svendén. Hun har også sunget med en rekke norske symfoniorkestre; Bergen Filharmoniske Orkester, Trondheim Symfoniorkester og ved operaen i Kristiansund. Våren 2019 spiller hun Solveig i Griegs «Peer Gynt» med Ålesund Symfoniorkester.

Beate Mordal (f. 1987)

Mordal er født og oppvokst i Molde, og har utdannelse innen klassisk sang fra NTNU og Operaakademiet i København. Hun debuterte som Papagena i «Die Zauberflöte» av Mozart, ved Den Kongelige Danske Opera, og har siden sunget roller på operascener i Frankrike og Skandinavia, bla. i Bergen som Micaela i «Carmen». Under utdelingen av Nobels fredspris i Oslo Rådhus i 2017, opptrådte Mordal i samspill med pianist Håvard Gimse.

For komplett deltakerliste og program, se her.

Om konkurransen:

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, etablert i 1988, arrangeres annethvert år for sangere fra alle verdensdeler, og er for deltakerne en døråpner til den profesjonelle musikkverden.

Ledende operahus som partnere: Opernhaus Zürich, Royal Opera House (London), Metropolitan Opera (New York), Bayerische Staatsoper (München), Staatsoper Unter den Linden (Berlin), Bolshoi Opera (Moskva), Teatro alla Scala (Milano).

Internasjonal jury med anerkjente personligheter.

Blant konkurransens nasjonale partnere inngår Den Norske Opera & Ballett, Norges musikkhøgskole, NRK, Oslo-Filharmonien og Kunsthøgskolen i Oslo.

Operagalla med prisvinnere og Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen 3. oktober."



Sigrid Vetleseter Bøe (Pressefoto. Foto: Martin Hedström).