Sigrid flytter til Berlin

Samboer Erik Rosenius er bass, også han på internasjonalt nivå, og nå har han fått seg jobb i to år på Berliner Staatsopera. Han starter der 1. september i år. Sigrid V. Bøe skal freelance derfra. Hun håper at det likevel skal bli mange oppdrag her i Norge. Sigrid er en flott og flink operasanger og det er mange som setter pris på henne og hennes sang.

Sigrid V. Bøe forteller at i tiden framover vil det blant annet bli en del turer til Stockholm samt også en sangkonkurranse. Så det ser ut til at det vil bli nok å henge fingrene i for Sigrid og Erik.