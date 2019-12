Sigmund Aandstad ny Pipelife-sjef

Ingressbilde: Sigmund Aandstad holder presentasjon ved Innveno i forbindelse med Ola Borten Moes besøk i Surnadal.

Etter 25 år som direktør går Larsen av, og nå er det altså klart at erstatteren rekrutteres fra egne rekker.

Aandstad, som er bosatt på Ålvundeidet, kommer fra jobben som direktør for produksjon og logistikk, og 40-åringen blir administrerende direktør fra og med 1. januar.

Marketing & Communication Manager i Pipelife, Line Løset, vil verken bekrefte eller avkrefte opplysningene, men viser til at selskapet vil sende ut en pressemelding i løpet av dagen torsdag.

Aandstad har ikke besvart Trollheimsportens henvendelser.

Sigmund Aandstad blir ny leder i Pipelife Norge etter Kjell Larsen

Kjell Larsen annonserte tidligere i år at han ville overføre sitt lederansvar stegvis inntil han slutter i 2021. Konsernet har som følge av dette gjennomført en grundig prosess for å finne Kjells etterfølger, og er godt fornøyd med å ha funnet en intern kandidat til å lede organisasjonen videre. Sigmund Aandstad overtar som ny administrerende direktør for Pipelife Norge fra og med 1. januar 2020.

Kjell Larsen har jobbet i selskapet i 40 år, og vært administrerende direktør siden 1995. Han har jobbet tett sammen med gründere og nøkkelpersoner i mesteparten av bedriftens 50 år gamle historie. Han kan se tilbake på en suksesshistorie og et industrieventyr med formidabel vekst og utvikling til det som i dag er Pipelife Norge. Selskapet har i dag 250 ansatte ved sine tre norske fabrikker, og omsetter for mer enn én milliard kroner.

Larsen varslet tidligere i år at han ville gå av ved årsskiftet, og konsernet har dermed hatt god tid til å gjennomføre en grundig prosess for å finne Kjells etterfølger. Valget falt på Sigmund Aandstad, som i dag har stillingen som Direktør for produksjon og logistikk.

Sigmund Aandstad har en bakgrunn som sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU, og har jobbet i Pipelife siden 2015. Han har gjennom sin arbeidskarriere bred erfaring fra operasjonell drift, strategisk rådgiving, innovasjonsledelse og forretningsutvikling. En erfaring som vil være til stor hjelp i den videre utviklingen av virksomheten i Norge.

Ydmyk, glad og motivert

- Det er med en god dose ydmykhet jeg tar på meg rollen som ny leder for Pipelife Norge. Jeg tar over et veldrevet selskap med en unik posisjon i det norske markedet, og det er et stort ansvar å forvalte og utvikle dette videre. Det er imidlertid noe jeg gleder meg stort til å ta fatt på sammen med alle våre dyktige medarbeidere!

Vi lever i en verden i endring, som stiller nye krav til oss både teknologisk og i forhold til klima og miljø, og hvor behovene for våre produkter og løsninger aldri har vært større. Med det som utgangspunkt er jeg trygg på at vi sammen med våre kunder og partnere skal kunne videreutvikle eksisterende portefølje, samt ta frem nye løsninger til markedet. Dette skal bidra til at vi også fremover skal være den ledende verdiskaperen i våre marked, sier Sigmund Aandstad.

Vært en fantastisk reise

- De siste 25 årene av mine 40 år i selskapet har vært en fantastisk reise. Dette takket være medarbeidere i hele organisasjonen som har støttet ledelsen i utviklingen av selskapet hver dag hele året i alle år. Min rolle i disse årene har vært en lang sjarmøretappe. Mange lange dager og noen større utfordringer enn andre har blitt tilbakelagt med en god følelse og mye energi. I min nye rolle som bærekraftsdirektør vil jeg yte mitt beste for å støtte Sigmund og selskapet i en fortsatt utviklende reise, uttaler Kjell Larsen.

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Bedriften er en del av Pipelife-konsernet som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Våre rør benyttes til vann, avløp, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjoner.

Pipelife Norge er en innovativ bedrift med egen forsknings- og utviklingsavdeling i Surnadal. Vi investerer kontinuerlig i nye produkter og produksjonsmidler for å sikre en bærekraftig og miljøvennlig produksjon i Norge. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitet er alltid førsteprioritet.



Sigmund Aandstad (Pressefoto Pipelife Norge).