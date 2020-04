Setter Rindal på kartet i internasjonal filmkonkurranse

Se omtalen til Trollheimsporten etter filmpremieren - med link til filmene her.

Internasjonal filmkonkurranse

Steven Turner fikk tilbakemelding på at filmen med Rindalsbunad burde vært sendt inn til internasjonale filmfestivaler. Bunad og norsk natur er eksotisk for mange utlendinger. Som sagt, så gjort. Men dette kostet penger, og tidsfristen var kort - 10. april. Inga Dalsegg kontaktet Rindal Sparebank og Rindal kommune, som valgte å sponse Opplev Rindal for å få gjennomført dette.

Nå er altså filmen sendt inn for deltakelse i Grand Prix CIFFT Circuit - en eksklusiv filmkonkurranse for reiselivsbransjen. Den er fordelt på 18 forskjellige filmfestivaler i 16 land og 18 byer; New York, Cannes, Riga, Deauville, Baku, Los Angeles, Zagreb, Berlin, Warszawa, Spania, Bulgaria, Serbia, Hellas, Tyrkia, Sør-Afrika, Portugal, Japan og Wien.

Festivalene går gjennom hele året, og har 6 ulike kategorier. Rindals-filmen går under kulturarvkategorien.

På grunn av koronapandemien går ikke festivalene som vanlig, men de er heldigvis ikke avlyst. Den første festivalen går nå online i Los Angeles.

-Jeg håper situasjonen roer seg såpass mye at noen av festivalene kan gå som normalt. Filmene må være nye for å være kvalifiserte til konkurransen, så dette er sjansen vår. Det er kjempespennende, sier Inga.

Hun forteller videre at hun er spent på responsen, og at hun håper det internasjonale publikummet vil bli fristet til å besøke Rindal. Deltagelse her vil føre med seg både nasjonal og internasjonal publisitet som forhåpentligvis også vil føre til at flere nordmenn legger Norges-ferien sin til bygda vår.

Håper på bra effekt for Rindal

På grunn av koronapandemien, skal trolig de fleste ha ferietur innenlands i år.

-Hvis dette går bra, blir det ekstra PR for Rindal. Det er mange bedrifter som sliter på grunn av koronasituasjonen, og det er bra for blant annet næringslivet hvis flere folk kommer hit, forteller Dalsegg.

-Det er kjempeartig at vi ble anbefalt dette. Det er et kvalitetsstempel i seg selv, legger hun til.

De ble anbefalt å legge på engelsk stemme. Det er Inga som har lagt på den norske teksten og oversatt alle filmene til engelsk. Folk fra andre land er vant til at filmene er dubba, og ikke vant til å lese tekst som oss nordmenn. Så Rindalsbunadsfilmen har nå fått engelsk tale av samme forteller.

Positivt for bygda

Opplev Rindal ble startet av Inga Dalsegg og Gøran Bolme i januar 2018. De er nå 25 medlemmer.

På årsmøtet for Opplev Rindal i 2019 vedtok de å lage en rindalsfilm, en film som skulle få både rindalinger, hytte-rindalinger, utflytta rindalinger, og alle andre med en forbindelse til Rindal til å føle seg stolte av bygda.



Ingen av dem hadde noen erfaring med dette før. Inga forteller at hun laget mange animasjonsfilmer på skoler rundt om i Møre og Romsdal da hun jobbet som kunstlærer på kulturskolen, så hun er vant til å tenke storyboard og manus.

De valgte et relativt lokalt firma til å lage filmen, Kreativ Lobster som er drevet av Steven Turner. Turner er opprinnelig fra Australia, men er nå bosatt i Valsøyfjord.

Etter en brainstorming om hva som burde være med i en slik film viste det seg raskt at det ble mye stoff, alt for mye for en film. Prosjektet ble utvidet til å inkludere tre filmer i stedet. Men de endte altså opp med hele fem - én sommerfilm, én vinterfilm, to hyttefilmer og én bunadsfilm.

Gode tilbakemeldinger

Det å lage en film tar tid; det å lage fem filmer tar enda mer tid. Det har blitt lagt ned mange arbeidstimer både av statister, regissør og medhjelpere bak kamera. Filmingen startet i fjor sommer, og det har stort sett gått i ett helt frem til premieren som gikk av stabelen 28. mars.

Planen var å ha en storslagen filmpremiere med rød løper i Attanova i Rindalshuset. På grunn av koronasituasjonen kunne ikke dette gjennomføres. I stedet for å avlyse valgte de å sy sammen de fem filmene til én, og vise dette som en direktesendt filmpremiere på nett.

De hadde tidlig oppdaget at de måtte kjøre flere filmvisninger i Attanova, da dette virkelig har vært et dugnadsprosjekt. Over 70 personer har vært involvert. Alle som hadde deltatt var veldig spente på å se filmene, og de i Opplev Rindal var naturligvis også spent på hvordan responsen ville bli.

-Det hele ble brått enda mer spennende da premieren skulle gå på nett, der vi ikke fikk se og høre reaksjonene til folk. Jeg var også spent på hvor mange som kom til å logge seg på og lage sin egen filmpremiere hjemme slik vi hadde oppfordret til, sier Inga.

Etter premieren har de fått en enorm respons, og aller mest på filmen "Troll og Rindalsbunad" med Trine Sveen Flåtten som skuespiller og hennes mor Stine Sveen Flåtten som forteller. Inga Dalsegg er utøvende produsent og Steven Turner regissør.

"Troll og Rindalsbunad"

-Rindal er en liten kommune, så det er jo litt spesielt at vi har vår egen bunad. Derfor var vi enige om at det var viktig å få med den i en av filmene. Steven og jeg ble raskt enige om at vi ønsket en nasjonalromantisk eventyr-følelse i bunadsfilmen. Jeg så umiddelbart for meg noen på ski iført bunad, vi snakket om både troll og huldra, og så «ballet det bare på seg», som Inga Dalsegg sa til Trollheimsporten søndag.

Kriteriene til skuespilleren var å snakke rindaling, ha rindalsbunad, være sporty, stille opp på det meste av spontan galskap og å ikke være skeptisk til en skitur på en fjelltopp i 15 minusgrader iført bunad.

Trine er Ingas tidligere kunstelev. Hun er 16 år.

-Bunaden hennes har nok opplevd mer på ett år enn hva vanlige bunader opplever hele livet. Den har vært med å vasset i tunge myrer, vært med på fisketur i båt på Tjønna, skiturer og masse forskjellig, forteller Dalsegg.

Utfordring med været

Været var en utfordring i vinter. Både Inga og Steven sjekket værmeldingene flerfoldige ganger daglig, men opplevde gang på gang at været ikke ble slik det var meldt.

Når de skulle filme en scene med soloppgang i morgendis, måtte de spekulere i hvordan været er dagen før det blir dis. Det ble spurt på sosiale medier, og det var opp av senga og ut for å sjekke været klokka 4.00 på natten. Inga, Steven, Trine og alle de andre som har bidratt måtte avlyse både sosiale aktiviteter og jobb mange helger hvor de skulle filme, for så å oppleve at filmingen ble avlyst på grunn av at været ikke stemte med meldingene.

Dårlig vær, plaskregn, tidlig morgener, opp til en fjelltopp i bunad for å filme soloppgangen...

-Folk har stilt opp med et smil i allslags vær. Trine som var kledd i bunad i 15 kuldegrader i hele 8 timer utendørs. Jeg er utrolig imponert over ungdommen. I tillegg var det kald, stri vind på en fjelltopp, forklarer Inga.

Det har vært mange timer med dugnadsarbeid.

-Dette hadde ikke vært mulig uten alle de fantastiske, positive folkene som har stilt opp både foran og bak kamera, sier Inga takknemlig.

Flott respons

Hun synes det er kjempeartig å se responsen på visningene de har hatt, og å se mengden som har sett filmene.

De ligger på Facebook, Instagram og YouTube. Der ligger de både alle filmene samlet i en, og hver for seg, så det er vanskelig å få et riktig overblikk. Hovedpremieren er nå sett over 36.000 ganger. Samtidig vet vi at det ofte sitter flere og ser sammen.

-Vi ser at selve premieren har blitt delt 186 ganger på Facebook. Det er virkelig kjempeartig å følge med og se, sier Inga fornøyd.

Filmen "Troll og Rindalsbunad" er den de uten tvil har fått mest respons på. Den er mest delt på sosiale medier, og folk har sendt inn mange meldinger og kommentarer på den.

-Bunad er veldig eksotisk for folk som kommer fra andre land. Og historien er som et eventyr, godt fortalt av Trine´s mor som er førskolelærer og er godt vant til å lese høyt. Det hører vi på måten hun leser på. Jeg har fått tilbakemeldinger om at flere får gåsehud og frysninger av denne filmen, forteller Dalsegg.

-Bunad, troll, veldig fine naturscener. Håper folk vil komme å se hva vi har å by på.







Alle bildene er fra filmen "Troll og Rindalsbunad" laget av Opplev Rindal og Steven Turner i Kreativ Lobster.