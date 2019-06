Setter fokus på et viktig tema

Hilde Johansen og Charlotte Røyrvik er begge faglige veiledere hos SMISO i Trondheim. Opplegget som SMISO har i samarbeid med en de skoler i Trøndelag er først fremst et forebyggende program, ikke avdekkende. Men selvsagt kan dette også være til hjelp for å få avdekket seksuelle overgrep. Her er det blant annet fokus på å normalisere det å prate om seksualitet. En åpen og ærlig dialog med barn er veldig viktig med tanke på å forebygge seksuelle overgrep. Her bruker de også humor som virkemiddel.



SMISO møter skoleelevene blant annet med denne illustrasjonen, for å prate om kropp og sette navn på ulike kroppsdeler.



For SMISO er det viktig å lære både barn og voksne at det er greit å snakke åpent om seksualitet. At slike tema er tabubelagt er ofte en av årsakene til at de som blir utsatt for seksuelle overgrep ikke tør å si fra.



Mer vanlig enn man tror

Det finnes mange ulike former for seksuelle overgrep, og det er mer vanlig enn man kanskje tror. SMISO viser til at 4 av 30 personer har opplevd en eller annen form for seksuelle overgrep, og at minst en fjerdedel av disse er gutter/menn. Det mest vanlige er at overgriperen er en man kjenner. En stor del av rapporterte seksuelle overgrep skjer før fylte 7 år, og mange opplever overgrep over flere år.

Hilde Johansen og Charlotte Røyrvik fortalte om SMISO sitt tilbud, og hva de jobber med på senteret i Trondheim. De viste blant annet en film fra Redd barnas "Jeg er her"-kampanje. Det fortalte om mulige tegn på seksuelle overgrep. Det betyr ikke at man skal se seksuelle overgrep i alt, men at man skal våge å tenke tanken på at seksuelle overgrep kan skje.

De viste også hvem man kan snakke med dersom man har mistanke om seksuelle overgrep. Det er mange instanser man kan kontakte, også for å drøfte spørsmålet anonymt.

På SMISO i Sør-Trøndelag sin hjemmeside finner du mye mer informasjon.



Et varig prosjekt

Ved Rindal skole har de jobbet med dette og lignende tema i et par år allerede, men det er første gang SMISO er på besøk. Torsdag ble det gjennomført en time med SMISO i 2., 5. og 8. trinn. Onsdag blir det nye timer i disse klassene, og SMISO kommer tilbake to dager i neste uke også. På grunn av begrenset kapasitet kan dessverre ikke alle klassene ha det samme opplegget, men det er meningen at skolen skal lære av dette, slik at litt av opplegget kan videreføres. Og så håper man at SMISO kan komme tilbake om noen år.



Godt samarbeid med sanitetsforeninga

Det var godt oppmøte på foreldremøtet, som varte i to timer. I pausen serverte Rindal sanitetsforening frukt og kaffe.

Neste samarbeidsprosjekt mellom Rindal skole og Rindal sanitetsforening blir i oktober nå Helsesista kommer til Rindal. Da er det Rindal sanitetsforening som er vertskap, og det blir også møte på skolen.