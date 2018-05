Setter fart på forberedelser til fylkesbytte

Det formelle vedtaket vedrørende spørsmålet om overføring av Rindal til Trøndelag og når dette vil finne sted er ventet i Stortinget i juni i år. Kommunaldepartementet har tidligere uttalt at sannsynlig overføringstidspunkt er 1. januar 2020, og at det blir lagt opp til at innbyggerne i Rindal kan avgi stemme ved fylkestingsvalget i Trøndelag høsten 2019. Kommunen har selv bedt om overføring fra 1. januar 2019.

«En må regne med at det kan ta noe tid å bli fullverdige trøndere. De uformelle prosessene, det å bli kjent med alle de nye menneskene, vil kanskje vise seg å være vel så krevende som formelle tilpasninger. I en overgangsperiode vil det være nødvendig å vinne innpass i Trøndelag samtidig som en bevarer de nåværende kontaktene i Møre og Romsdal», skriver rådmann Birgit Reisch i sakspapirene.

På et overordnet plan må man se på hvordan bygda funksjonelt skal bli en del av det nye Trøndelagsfylket, og hvordan Rindal kommune skal finne sin rolle som selvstendig kommune i Trøndelag. Andre er mer kortsiktige og administrative tiltak som er direkte knyttet til selve formelle fylkesbyttet, og det er i denne sammenhengen rådmann Reisch får fullmakt til å engasjere ekstra arbeidshjelp i inntil hel stilling, i første omgang ut inneværende år men uavhengig av tidspunkt for fylkesbytte.

Interkommunale tjenester

Rindal, Surnadal og Halsa samarbeider i dag om barnevern, PP-teneste, brannsjef og kulturskole. Det har vært avholdt flere møter med kommuneledelsen i Surnadal og Halsa om framtida for barnevern, PPT og kulturskole, men så langt har det ikke kommet noen egentlige avklaringer, skriver rådmannen i sakspapirene. 1. august 2018 er fristen for å si opp flere av avtalene dersom de skal slutte å gjelde fra januar 2020.

I sakspapirene viser rådmannen til at Halsa har vært svar skyldig på grunn av manglende avklaringer fra fellesnemnda i nye Heim kommune, men mye tyder på at de aller fleste tjenester i Heim vil bli organisert i egen regi, uten samarbeid med Surnadal og Rindal. Da vil spørsmålet være om Surnadal og Rindal til sammen er store nok til å fortsette et samarbeid mellom to kommuner. Videre må en avgjøre om en vil vente på hva Heim sjøl kommer fram til, eller om en vil gå aktivt ut med tilbud til Heim.

- Vedtakene i Halsa berører oss mye mer enn først tenkt, sier ordfører Ola T. Heggem (Sp) og mener det er mer problematisk enn det vedtaket Rindal har gjort:

- Heim har tydeligvis tro på at de er mer enn store nok, selv om de blir mindre enn Surnadal og Rindal til sammen. Alt tyder på at de skal ut av disse interkommunale samarbeidene. Først må Halsa avklare sin posisjon, så får vi ta det derfra.

Heggem mener det må forhandles med Surnadal hva som gjøres videre – om naboene går videre sammen eller vurdere om det er hensynsmessig å se seg om etter flere samarbeidspartnere. Rindal kommune ser ikke for seg å ta andre kommuner på Nordmøre inn som deltakere.

- Det må ikke tolkes som at vi stenger døra, men det er ment som et klart signal til Surnadal om veien videre, fastslår Heggem.

Varaordfører Magnar Dalsegg (H) er skeptisk til størrelsen på nabokonstellasjonen.

- Jeg er redd for at vi blir litt for små om Halsa skal ut. Det er ikke håpløst å drive Rindal og Surnadal fortsatt, men vi er litt skeptisk, sier han.

- Jeg vil si at jeg er usikker på hva Surnadal vil i forhold til andre kommuner på Nordmøre, for de har ikke sagt konkret hva de vil. Men spør man enkelte i den politiske administrasjonen peker de på to forskjellige retninger. Noen vil nordover og andre vil utover.

Dalsegg legger til at han mener man nærmest bør håpe at overflyttingen ikke skjer allerede om sju måneder, da det er mye som må på plass før den tid.

Folkeopplysning

Ordfører Ola T. Heggem mener fylkesbyttet ikke skal bety så mye for næringsliv, organisasjoner og menigmann i det daglige, men det er samtidig en grunn til at dette gjøres også. Heggem mener det er mest fokus på det kritiske i media, og ønsker å fremheve det positive.

Hege Gåsvand (H) mener det er viktig å opplyse innbyggerne om arbeidet som blir gjort – og ikke bare fokusere på det man mister. Ordføreren er enig i at det er viktig å få ut informasjon og fakta så spekulasjon ikke sprer seg.

Tove Flåtten (KrF) mener kommunen må dedikere seg til ett veivalg i prosessen.

- Jeg håper ikke vi i fortsetter i denne spagaten mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, men forholder oss kun mot Trøndelag, sier hun.

Odd Geir Rønningsbakk (Sp) mener på sin side det må gå an å samarbeide om fornuftige samarbeidsprosjekt uavhengig av fylkesgrenser.

- Det gjelder ting som er det beste for innbyggerne i egen kommune og nabokommuner.

Det er viktig å ikke forhaste seg med overføring 1. januar 2019, legger Rønningsbakk til.

- Vi kan bli beskyldt for at vi vil ha i pose og sekk – men er det noe vi skal være skamfulle over? Vi er opptatt av best mulig tilbud til innbyggerne. Betyr det at vi skal hente tjenester fra begge sidene av fylkesgrensa så må det gjøres, slår Heggem fast.

Et utvalg av saker rådmannen vil jobbe med, med støtte fra et enstemmig kommunestyre:

Fylkeskommunale tjenester

Videregående skole: Gjeldende ordning er at elever fra Rindal søker fritt over fylkesgrensa, om det ikke finnes tilsvarende tilbud i Surnadal. Fylkesrådmann i Trøndelag Odd Inge Mjøen slo fast at ei ny ordning for elever fra Rindal må være på plass senest ved søknadsfristen 1. mars 2019. Dersom fylkesbyttet skjer tidligere enn dette, må det også tilpasningene komme tidligere. Mjøen har ifølge rådmann Birgit Reisch «god tro på at det går an å få til en utvekslingsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune.»

Rindal kommune er opptatt av at det skal være fritt skolevalg også etter fylkesbyttet og av at det må etableres daglig skoleskyss fra Rindal til skolene både i Orkdal, Meldal og Surnadal.

Kollektivtransport: Kommunen er med i planleggingsarbeidet og har meldt inn grunnlagsdata og nye ønsker for de nye avtalene som skal gjelde i Trøndelag fra 2021. «Mørelinjen» går etter alt å dømme som før, melder rådmann Birgit Reisch.

- Jeg får ikke til å tro på at det skal bli vanskeligere å komme seg rundt i Trøndelag, sier ordføreren.

Fylkesveger: Fv65 er gjennomgående til Trøndelag og inngår i arbeidet med «Orkdalspakken». Det er nylig vedtatt reguleringsplan for ny gangveg langs fv65 ved Løfall, men tiltak i Rindal ser nå ut til å bli strøket av prioriteringslistene i Møre og Romsdal.

Tannhelsetjeneste: Det er usikkert om det er mulig å beholde fast bemanning i Rindal etter nåværende tannlege snart går av med pensjon. Rindal har avtalt møte med fylkestannlege 31. mai for å drøfte den fremtidige situasjonen. Fylkesrådmann Mjøen skal ha uttalt at fylkesbytte ikke vil svekke mulighetene for å beholde et lokalt tannhelsetilbud.

Museum: Rindal har et nesten nytt skimuseum med fast bemanning, som ligger under Nordmøre Museum. Det er en viss dragkamp internt om årlige midler fra Staten og hvor øremerket disse er ment å være. Drifta er helt avhengig av disse midlene. Trøndelag venter litt med å harmonisere sin museumsorganisering etter sammenslåinga.

Mjøen har bekreftet ovenfor rådmann Reisch at han vil sørge for at Rindal kommune fra nå av vil bli invitert «på alt som skjer» i Trøndelag.

Annet

Kirkekontor/prosti/bispedømme: Det har kommet uformelle signaler om at Møre bispedømme ser for seg at Rindal må overføres til Nidaros. Fra det felles kirkekontoret har det kommet uformelt ønske om å fortsette samarbeidet med Surnadal der, selv om Rindal skulle komme til å ligge i et annet bispedømme. Kommunen har ikke drøftet dette direkte med prosten eller bispedømmekontoret, ei heller på Trøndelagssida.

Politi: Politidirektoratet foreslår at Rindal overføres til Trøndelag politidistrikt. Det har vært et møte med politiledelsen i Trøndelag og formannskapet har behandlet saken med utgangspunkt i direktoratets høringsuttalelse.

NAV: Hva som skal skje med NAV-kontoret i Rindal og forholdet til NAV Orkdal skal diskuteres på et møte 4. mai med fellesnemnda og prosjektleder for Orkland.

Reiseliv: Rindal er i dag medlem i Visit Nordmøre og Romsdal og betaler årlig kontingent dit. Det må vurderes særskilt om det er naturlig å gå over til den tilsvarende samarbeidsordninga i Trøndelag. Så langt har det ikke gått ut noen formelle henvendelser om dette herfra.