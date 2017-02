Sett igang E39 Betna-Stormyra-prosjektet nå!

Veien fra Betna i Halsa kommune i Møre og Romsdal til Stormyra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag har strekningsvis svært dårlig standard, både i kurvatur og bredde. Dette gir store utfordringer ettersom trafikktallene har hatt en kraftig vekst, både for persontrafikk og tungtransport, siden 2008. Sterk trafikkvekst og store standardsprang gir økt ulykkesrisiko på strekningen.

Når byggingen er ferdig vil en ha eliminert 26 km europavei uten gul midtstripe. I tillegg vil strekningen få betraktelig høyere standard og sikkerhet, både for veifarende og de som bor langs veien. Prosjektet gir også en besparelse på 7 minutter i kjøretid mellom Møre og Trøndelag.

Konsekvensutredningen for E39 peker på nettopp denne veien som den viktigste åren for transport av gods langs kysten fra Trondheim til mørebyene og videre nedover Vestlandet. Dette blir også viktigere nå som mer transport skal over til frakt på sjø – sjøtransporten blir ikke bedre enn kvaliteten på rutene til og fra havnene.

Transportnæringen i landsdelen står også bak dette kravet. De viser blant annet til at tungtransport i dag ofte velger betydelig lengre strekninger mellom sørdelen av Møre og Romsdal og Trøndelag fordi E39 er for usikker, spesielt når været vanskeliggjør kjøreforholdene. Et av eksemplene viser til en 12 mil lenger rute, noe som betyr økonomisk og miljømessig tap for næringslivet og samfunnet.

Vi vil påpeke at mye av gjennomført arbeid vil være fånyttes dersom prosjektet utsettes ytterligere. Flere reguleringsplaner vil i så fall måtte fornyes på grunn av alder. Dette vil være sløsing av lokal og regional ressursbruk og engasjement. Det er også sløsing av den betydelige samfunnsverdien en slik vei vil medføre. Det regionale samarbeidet mellom Trøndelag og Møre og Romsdal er sterkt, og veksten i havbruk styrker kontakten nå. E39 er også derfor svært viktig.

Det er svært vanskelig for oss å forstå hvorfor ikke et prosjekt som E39 Betna-Stormyra blir påbegynt nå. Prosjektet er tidligere lovet igangsatt, fylkene har forskuttert og reguleringen er, som sagt, ferdig.

Altså, gryteklart!

Sett i gang E39 Betna-Stormyra-prosjektet nå!