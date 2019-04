Seterrennet på Nordviksetra

- Og det virket som alle koste seg om de deltok eller var tilskuere. På grunn av sparsommelig med snø ble det bare langrenn i år, og hopprenn og kulerenn måtte gå ut.

I stedet var det lagt opp til andre konkurranser med flere lag fordelt over 6 – 8- personer på hvert lag. Der ble det blant annet 50 spørsmål fordelt over 5 poster, og båltenning som hadde som mål å få en utspent snor til å ryke. Videre var det snøballkasting på bokser, transport av en person i en utspent line, og her måtte hele laget delta en etter en. Kringelhauking med desibelmåler var også på programmet, samt fylling av vann i rør på tid og 40-leken.



De første startende

Terje, Odd Aril og Ann Kristin

Etter hvert kom det flere startende til



Først ute var langrennet som samlet i underkant av 50 deltakere med stort og smått. Her ble det utvist stor innsats med å komme nærmest idealtiden som var satt opp. Vinneren ble Synnøve Nordvik som var bare 2 sekunder fra denne tiden, noe som var svært bra.

I natursti og quiz var det godt over 50 deltakere fordelt over 8 lag. Lagene var fordelt med barn og voksne i en fin blanding. Her ble det også utvist stor stort vinnerinstinkt for å komme på “pallen”, og det ble en solid seier til laget Eilertsen / Gjeldnes med hele 100,75 poeng.

Til slutt var det premieutdeling til alle som deltok, og spesielt barna gledet seg stort til denne begivenheten. Vertinnene Line og Elen i Oppistuskjelet hadde stort salg av grillpølser, sjokoladekake, kaffe og saft, slik at alle kunne kose seg den fine dagen.



Bra med folk på seterstølen

Kringelhauking

Snøballkasting på blink

Tung transport på line

Vannfylling på rør

Tekst og foto: Sverre Kjølstad