Scoringen til Settemsdal kom i det 9. spilleminutt.

Surnadal/Søya/Todalen spilte seg frem til flere store sjanser, og hadde muligheten til å avgjøre kampen før pause. Marginene var ikke på hjemmelagets side, og til pause var stillingen fortsatt 1 - 0.

Etter hvilen tok gjestene over initiativet i kampen, og Surnadal/Søya/Todalen hadde i store perioder mer enn nok med å forsvare seg. Karen Skralthaug og Andrea Naustbakk ryddet opp i mange situasjoner, og sørget for å holde hjemmelaget inne i kampen helt til det gjenstod knappe 20 minutter av kampen. Da utlignet Langfjorden/Træff 2 til 1 - 1, og fire minutter før slutt avgjorde gjestene kampen til sin fordel med å sette inn den avgjørende scoringen.

Surnadal/Søya/Todalen skal likevel ikke henge med hodet etter sesongens første tap. Gjennom hele sesongen har ungjentene på Surnadal/Søya/Todalen vist seg svært sterke, og da særlig i forsvarsarbeidet sitt. Før lørdagens oppgjør hadde de en målforskjell på hele 38 - 8. Det skal jentene i forsvaret ha mye av æren for, som sammen med solide 15 år gamle Astrid Dammen Gjeldnes i mål stort sett har stålkontroll på motstanderne.



Karen Skralthaug (16), Astrid Dammen Gjeldnes (15) og Andrea Eide Naustabakk (17) er viktige spillere på årets damelag

Til tross for at det ble to baklengsmål og et surt tap på Syltøran lørdag, leder fortsatt Surnadal/Søya/Todalen tabellen i 3. divisjon med 22 poeng, tre poeng foran Clausenengen/Dahle som har spilt en kamp mer enn Surnadal/Søya/Todalen.

Trener Erling Fiske var litt skuffet over tapet, men er likevel strålende fornøyd med det jentene har prestert så langt i år.

- I dag hadde vi ikke dagen vår, og lykkes ikke med det vi har gjort i de andre kampene. I tillegg manglet vi flere av våre faste spillere. Når vi i tillegg møtte et godt lag, så ble det for tøft i dag. Når det er sagt, så burde vi ha avgjort kampen før pause ved å score på alle mulighetene vi fikk. Det er lov å være litt skuffet, men det rister vi fort av oss. Vi har prestert over all forventning så langt denne sesongen, sier Fiske.

Kampfakta Surnadal/Søya/Todalen - Langfjorden/Træff 1 - 2 ( 1 - 0 )

Astrid Dammen Gjeldnes

Karen Grytskog Skralthaug

Andrea Eide Naustbakk

Emilie Brøske Rønning

Fride Husby Haugen

Else Vaseng Kvammen

Ine Fiske

Marte Nes

Gunn Mari Våbenø

Alice Eide Naustbakk

Mia Settemsdal

Johanne Kvendset Andersen

Beret Grytskog Skralthaug

Julie Stavås