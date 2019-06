Sesongens første hjemmetap

Surnadal var det klart beste laget de første 20 minuttene av kampen, og skapte flere store målsjanser. Mot spillets gang var det Midsund som tok ledelsen i det 32. spilleminutt, og stillingen stod seg slik til pause.

Midsund økte til 2 - 0 etter et kontring i det 57. spilleminutt, og verre skulle det bli for hjemmelaget da avdelingens toppscorer, Sander Smevoll, like etter pådro seg sitt andre gule kort for dagen og måtte marsjere i garderoben.

For første gang denne sesongen måtte Surnadal gå målløse av banen på Syltøran, og Midsund påførte lagets første hjemmetap.

Neste kamp for Surnadal er lørdag 22. juni borte mot Dahle.

Kampfakta Surnadal - Midsund 0 - 2 ( 0 - 1 )

Mattis Fiske

Tore Bæverfjord

Ørjan Nes Haugen

Lars Mogstad

Tore Næss

Petros Simon Bokre

Sindre Hyldbakk Kvande

Elvijs Jansons

Sander Smevoll

Sindre Fiske

Frikk Hauglann Talgø

Håkon Sæther

Vegar Brøske

Ingebrigt Løfaldli

Geir Bævre

Ola Øyen Saltrø

Amen Hailu

Steinar Heggset