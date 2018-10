Sesongavslutning i strålande vær

Enno ein gong fekk vi sjå kor fint det er på Nordmøre!.

På skisenteret fekk vi komme inn og eta matpakkene våre, før vi vart premierte i form av graut og bakels.

Stor takk til idrettslaget for lånet av huset! Heretter no blir det innahyses trim på Landbrukssenteret, slik at vi er i god form til ny stavgang til våren!



Kristian Ranes

Foto: Wenche Østenby Kvendset