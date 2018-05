Sesongåpning i arboretet

Bildet over: Katarina, Maja, Sara og Hilde ønsker velkommen til Svinvika.

Det er tidlig i blomstringa enda kan Maja Frønes fortelle, men det vil bli travlere tider etter hvert som blomstringa tar seg opp. Hun og Katarina Wedelsbäck Bladh jobber hele tiden med plantesamlingen og utviklingen av arboretet. De kan fortelle at fra neste uke vil de få en ny og utvidet brosjyre med både nye bilder og tekst. Den kan være fin å bruke for å få en god innføring når man ikke har en guidet omvisning.



Katarina Wedelsbäck Bladh og Maja Frønes har mye å henge fingrene i etter hvert som blomstringa tar seg opp.

Det er mange gruppebestillinger framover og interessen er stor, forteller de to damene. Det kommer folk fra fjern og nær, men i hovedsak fra Trøndelag og Møre og Romsdal. De forteller også at det er mange prosjekter utover våren og sommeren, noe de vil komme nærmere tilbake til etter hvert. Akkurat nå jobber de med et prosjekt på rododendron og frukt, men det er fortsatt hemmelig, så vi venter i spenning!

Svinviks arboret rommer også en hyggelig kafè, der det er mulig å kjøpe kake og kaffe. I år har det også kommet et lunsjtilbud, og det kan være lurt å bestille på forhånd om man er mange sammen, forteller Hilde Staveli Solli. Is er det også selvfølgelig mulig å få kjøpt, og nytt i år er et lite utvalg av kuleis, med blant annet sorbet for de som ønsker det, kan hun fortelle.



Sara Forslund og Hilde Staveli Solli serverer hjemmebakte og rykende ferske kaker til kaffen.

Kafèen holder åpent fra kl 11 -16 fra onsdag til søndag i hele sommer. Onsdager i juli er det langåpent til kl. 20. Kafèen er åpen for alle, uten at man må kjøpe billett. Det er mulighet for å sitte både inne og ute, slik at man kan besøke kafèen uansett vær.

Det er veldig koselig å sitte ute og nyte kaffe og kake når været tillater det.



Inne i kafèen er det pyntet med levende lys og friske blomster fra hagen.

Denne gjengen kommer fra Nyttevekstforeningen i Trondheim, og de forteller at de er kjempefornøyde med Svinvika og oppholdet der.

Det vil nok helt sikkert bli en travel tid framover for alle som jobber i arboretet, og det er mange ting som skal skje. Først nå blir det vårsøgkonsert på søndag i Vårsøghelga, noe som helt sikkert vil trekke mange mennesker.