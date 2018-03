Serievinnarar og opprykksklar

Det var eit forventningsfullt publikum som fylte Rindalshuset denne ettermiddagen, og rindalsdamene leverte god handball, sjølv om byrjinga av kampen var litt nervøs og famlande av heimelaget. Sjetne scora det første målet, men etter det seig heimelaget frå i målprotokollen. Dei var enormt gode i forsvar, og dei hadde vald å setje frimerke på Sjetnes playmaker, Henriette Brendskag Dorsin, opprinneleg surnadaling forøvrig, noko som fungerte til punkt og prikke. Ane Vasskog var aldri meir enn ein meter unna og sette Brennskag Dorsin ut av spel det meste av kampen.

Vil trekkje fram Malin Gåsvand Løset som banens beste for heimelaget. Saman med Gro Anita Bolme var dei krut-gode både i angrep og forsvar. Dei sette fart på kvar gong dei vann ballen og bortelaget klarte ikkje å henge med og i forsvar var heimelaget overlegne i både styrke og tæl.

Til slutt stod det 29-22 i favør heimelaget og seriemesterskap og opprykk var i boks! Med "We are the champions" over høgtalaranlegget, storma spelarane og støtteapparat banen i ført gullfarga "pik-hatta" og publikum reiste seg og aplauderte, og stemninga var nærast elektrisk!

Trollheimsporten stiller seg i rekkja av gratulantar!

Kampfakta Rindal - Sjetne 29 - 22 (14 - 7)

Maren Halgunset

Reidunn Kristine Grytbakk

Malin Bjørnås 4

Ana Paula de Jesus Pimentel 2

Eline Romundstad 1

Ane Vasskog 3

Stine Helen Slettvåg Løkås

Ida Moen

Malin Gåsvand Løset 8

Eirin Eline Mogset

Nelly Skjølsvold

Kamilla Bakk Solligård 2

Marlene Indiane Myrlund 1

Gro Anita Bolme 8



