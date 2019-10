Allerede før siste serierunde kan de unge jentene på Surnadal/Søya/Todalen smykke seg med tittelen "Seriemestere 2019" i 3. divisjon i avdelingen for Nordmøre og Romsdal. Etter 14 spilte kamper står samarbeidslaget med 32 poeng. Langfjorden/Træff 2 på 2. plass har 24 poeng med to gjenstående kamper, og kan maksimalt ende på 30 poeng.

Surnadal/Søya/Todalen avgjorde seriemesterskapet på bortebane mot nettopp Langfjorden/Træff 2 onsdag kveld. Mia Settemsdal scoret kampens første mål etter fem spilleminutter, før hjemmelaget utlignet til 1 - 1 etter en drøy halvtime. I det 37. spilleminutt førte Marte Nes Surnadal/Søya/Todalen opp i ledelsen på nytt etter straffescoring.

Vertene startet andreomgangen med å sette ballen i mål på staffe og utlignet til 2 - 2. I det 52. spilleminutt sørget 15 år gamle Agnes Vikavoll for scoring på langskudd fra 25 meters hold, og sendte Surnadal/Søya/Todalen opp i ledelsen 3 - 2. Kampens siste mål kom i det 64. spilleminutt, hvor hjemmelaget utlignet til 3 - 3 som også ble sluttresultatet.

Jentene på Surnadal/Søya/Todalen kunne med dette slippe jubelen løs som seriemestere 2019.

Trener Erling Fiske innrømmer at sesongen har gått over all forventning, og er full av lovord om jentene sine.

- Vi er meget glad og utrolig fornøyd. Dette trodde vi ikke da vi startet i vår, og desto artigere er det. Vi har jobbet hardt, men ikke minst har vi hatt det utrolig gøy sammen. Vi har koset oss med fotballen, hatt positiv innstilling og lykkes som lag. Vi har ikke klart dette uten veldig god hjelp fra spillere på J15 og J17. Vi har mange gode, ivrige jentespillere i klubben vår, og uten hjelp fra disse har vi ikke stått her som seriemestere, sier Fiske.

Nå skal det spilles to kvalifiseringskamper om spill i 2. divisjon, og motstander er vinneren av Sunnmørsavdelinga. Mye tyder på at det blir Volda. Den første kampen skal spilles 20. oktober på bortebane, mens den avgjørende kampen skal spilles på Syltøran stadion søndag 27. oktober.

Er laget og klubben klare for opprykk til 2. divisjon om det skulle skje?

- Det må vi ta stilling til om vi kommer i den situasjonen. Sammen må vi vurdere hva som gagner surnadalsfotballen. Det er både plusser og minuser med et eventuelt opprykk. Vi tar uansett utfordringen med å spille kvalifiseringskampene, sier Fiske.

Surnadal/Søya/Todalen stilte med følgende lag: Astrid Dammen Gjeldnes, Beret Grytskog Skralthaug, Fride Husby Haugen, Lone Brøske Strand, Marte Nes, Marte Strand, Else Vasseng Kvammen, Ine Fiske, Julie Stavås, Gunn Mari Våbenø, Mia Settemsdal, Kaia Vikavoll, Agnes Vikavoll.

Se tabellen her

Surnadal/Søya/Todalen avslutter sesongen med bortekamp mot Eide og Omegn FK 5. oktober.

Foto: Surnadal IL fotball