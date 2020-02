Serielederne ble for sterke

Om håndballdamene fra Surnadal var totalt utladet etter sliteseieren mot Rapp 2 lørdag, eller om de hadde tapt kampen på forhånd, vites ikke. Men det ble en heller laber forestilling mot serielederne på NTNUI 2 i Surnadal idrettshall søndag.

Lagene spilte jevnt overraskende lenge, og fem minutter før pause var Surnadal bare tre mål bak på stillingen 7 - 10. Surnadal skal ha skryt for godt returløp, og klarte å stoppe de gode kontringsspillerne på NTNUI. I angrep var det sjansesløseri av en annen verden fra begge lag. Surnadal skal være glade for at NTNUI rotet like mye som dem, så avstanden var ikke mer enn fire mål til pause.

Mye av skylden for at kampen ble så rotete av Surnadal, må legges på alle byttene. Spillere ble byttet ut og inn annethvert angrep, og spillerne fant aldri roen. I forsvar ble spillerne usikre, og NTNUI scoret flere mål på grunn av at surnadalingene ikke visste hvor de skulle stå. Savnet etter playmaker Mali Bæverfjord var tydelig både i angrep og forsvar. Flere spillere måtte spille på nye plasser med uvante konstellasjoner - en usikkerhet som var en gavepakke til seieresvante jenter på NTNUI, som straffet surnadalingene hardt for de mange feilene utover andreomgangen. Når i tillegg storscorer Kine Bjørseth satt mye på benk, og endte opp med bare ett spillemål og ett straffemål, ble Surnadal mange hakk for små for ubeseirede NTNUI.

Åtte minutter ut i andre omgang sa NTNUI takk og farvel til Surnadal, og rykket ifra i målprotokollen. Kampens suverene spiller, Ingrid Opdal på NTNUI, satte inn fem mål før pause. I andre omgang satt hun på benk til det gjenstod et kvarter av kampen. Da kom hun inn og satte inn ytterligere seks mål for gjestene, og var svært delaktig i at NTNUI kunne juble for sin 16. seier.

NTNUI vant til slutt kampen 28 - 17.

Målvakt Sara Aune Reiten var hjemmelagets beste spiller, og vartet opp med mange gode redninger - spesielt i andreomgangen.



Tøffe arbeidsforhold for Kristin Heggset på strek

Spennende sesonginnspurt

Dette var ikke kampen Surnadal måtte vinne. Det handlet for det meste om å gjennomføre, og rette blikket videre mot tre viktige kamper i serieinnspurten. 1. mars drar Surnadal til Hitra og Frøya - to kamper som det er fullt mulig å vinne. Deretter venter en enda viktigere hjemmekamp mot Rapp 2, før sesongen avsluttes med bortekamp mot NTNUI 2.

Lørdagens viktige seier mot Rapp 2 førte til at Surnadal klatret til 8. plass på tabellen med 9 poeng.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 4. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Sara Reiten

** Hildegunn Henden Dalsegg

* Anja Ranes

Se tabellen her

Kampfakta Surnadal - NTNUI 2 17 - 28 ( 10 - 14 )

Sara Aune Reiten

Heidi Haltli

Line Mogstad 2

Oddrun Husby 2

Valeria Dannevig

Elise Einum 1

Kristin Heggset 1

Line Indergård 1

Ingunn Heggset 1

Kine Bjørseth 2

Anja Ranes 3

Hildegunn Henden Dalsegg 4