Ser fram til et godt samarbeid

Han kan opplyse om hva avtalen mellom Senterpartiet og Høyre innebærer, men han vi ikke uttale seg om hva som lå i tilbudet fra Arbeiderpartiet.

- Det var også et godt tilbud, med ikke like bra som tilbudet fra Senterpartiet, sier han.

Avtalen mellom Senterpartiet og Høyre innebærer at Høyre får varaordføreren, og dermed også en plass i Formannskapet. Høyre får også lederen i driftsstyret, og en ekstra representant i driftsstyret, samt en representant i arbeidsmiljøutvalget, med forbehold om at den ordningen fortsetter som i dag.



Alle forhandlet med alle

Forhandlingene for alle tre partiene i Rindal startet kl 18 tirsdag kveld, og ble avsluttet omtrent ved midnatt.

Magnar Dalsegg presiserer at det ikke har vært arrangert hemmelige møter på forhånd, og det har heller ikke vært inngått noen avtaler mellom partiene på forhånd, slik enkelte visstnok later til å tro. Vibeke Langli bekrefter dette.

- Alle forhandlet med alle. Vi hadde gode konstruktive forhandlinger, og det var en god tone i møtene, sier hun.

- Ja, det var trivelige møter, bekrefter Magnar Dalsegg.

Vibeke Langli forteller at Senterpartiet også fikk et tilbud fra Arbeiderpartiet.



Rent valgteknisk avtale

Vibeke Langli og Magnar Dalsegg understreker at avtalen som er inngått er en rent valgteknisk avtale, som innebærer fordeling av posisjoner i kommunestyret og utvalgene. Ingen av partiene har forpliktet seg til noe som angår avgjørelser i politiske saker. Partiene står helt fritt til å stemme som de vil.

- Men vi kommer nok til å samarbeide i mange saker, sier Magnar Dalsegg.



Alle vil det beste for Rindal

Som lokalpolitiker må man tåle en del kritikk. Det er alltid noen som ikke er enig i de avgjørelsene som tas. Men Magnar Dalsegg understreker at han er helt overbevist om at alle som er valgt inn i kommunestyret vil det beste for Rindal.

- Mange mener at partiene i Rindal er for enige, og at det ikke er sunt. Men jeg synes i utgangspunktet at det er greit å ha et godt samarbeid og komme fram til gode løsninger i lag. Men samtidig må jeg si at vi alle stemmer som vi vil, presiserer Vibeke Langli.



Vi samarbeide godt med alle

Begge understreker at de håper at det skal bli et godt samarbeid mellom alle de tre partiene.

- Å ta en avgjørelse i slike forhandlinger som vi hadde i går kveld er noe av det verste vi gjør som politikere. Det er mye verre enn de avstemningene vi har i kommunestyret, for det blir mye mer personlig, sier Magnar Dalsegg.

Vibeke Langli er helt enig i at det ikke er moro å ta en avgjørelse der noen blir "utstemt", ikke minst fordi det er et lokalmiljø der alle kjenner alle.



9. oktober blir det kommunestyremøte, både for det gamle og det nye kommunestyret i Rindal. Da tar Vibeke Langli over som ordfører etter Ola T Heggem.