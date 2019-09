Senterpartiet fikk flest forhåndsstemmer i Rindal - men Arbeiderpartiet ble størst til slutt

Bildet over: På Rindal Arbeiderparti si valgvake var alle kjempeførnøyd med en betydelig økning i oppslutningen siden forrige kommunevalg.



Valgresultat i Rindal (100% av stemmene er talt opp):

Arbeiderpartiet 45,3% (469 stemmer) (+4,5 fra siste valg - 8 mandater)

Senterpartiet 42,2% (437 stemmer) (-1,1 fra siste valg - 7 mandater)

Høyre 12,5% (130 stemmer) (+1,6 fra siste valg - 2 mandater)

De første tallene, som kom klokka 21.00, viste et helt annet resultat:

Senterpartiet 51,3%

Arbeiderpartiet 39,1%

Høyre 9,6%

De endelige tallene viser imidlertid at Line Flåtten og Arbeiderpartiet har størst grunn til å juble, men at både Sp og Ap er avhengige av Høyres støtte for å sikre seg ordføreren de neste fire årene - med mindre Sp og Ap velger å samarbeide med hverandre.



Fornøyd med resultatene

- Vi er veldig godt fornøyd med dette resultatet, sier Line Flåtten i en kommentar til Trollheimsporten mandag kveld.

Vibeke Langli var forberedt på at de endelige stemmetallene ikke kom til å bli like bra for Sp som forhåndstemmene tydet på.

- Er dere skuffet?

- Nei det vil jeg ikke si. Vi fikk jo godt over 40% av stemmene. Alle har stått på og gjort en kjempeinnsats i valgkampen. Vi har gjort vårt beste, og det er vi godt fornøyd med, sier Langli.



God stemning på Rindal Senterparti si valgvake.



Rindal Høyre si valgvake - Stor stemning og god pizza.

Valgdeltakelsen i Rindal var 67,2 prosent, noe som betyr at 1059 av 1623 stemmeberettigede har stemt. 23 stemte blankt.

