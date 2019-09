Sensurert av facebook

I høst har jeg for første gang opplevd at kunstkalenderen min har blitt blokkert av sensuren på Facebook.

På facebook-siden min har jeg en butikk-del der folk kan kjøpe produktene mine, - uansett hvilke bilder jeg har prøvd å legge ut får jeg beskjed om at den er for GROV. Jeg har sendt flere klager, men alle blir avvist.

Det tok lang tid før jeg skjønte problemet, - her er det eventyrmaleri, katter, hender osv, hva er det de anser som for grovt???

Jo da, det er forsiden! Som da er et maleri av en dame som DANSER energisk, hun danser så levende at kjolen blir til en sky av rødt.

Et maleri jeg har ment som energisk og levende tror altså facebook-sensuren er BLOD og drap....

Mine forklaringer om at dett er et maleri av noen som danser går ikke gjennom.

Det er ikke lett å selge en kalender uten å kunne legge ut bilde av fremsiden....

Jeg har ikke tenkt å gi opp helt enda, - så gjør et forsøk en gang til;



Kunstkalenderen min for 2020 gir deg et helt år med kunst for kun kr 290,-

Den er GRANTERT HELT fri for vold, blod og drap, til tross for heftig sensur!

Jeg sender gjerne til dere som ikke kommer dere på Dalalåven. (eller til en av messene jeg skal på før jul!)



Du finner den i nettbutikken min her

Inga Dalsegg