Seier til Stormare på Leangen

Mandag kveld tok Stormare, tilhørende Nils Stokke, sin første seier på travbanen. Karl Ove Nordtømme var kusk, og tida vart 1,31,2, på en tung bane.

Dette var i høyeste grad en fortjent seier. Den har gjort 55 starter før dette løpet, og har 8 andreplasser og 13 tredjeplasser, så det var på tide med en seier nå. Stormare er født hos Nils Stokke og mora hans er Spang Tulla, som i sin tid hadde en flott travkarriere for Olav Furuhaug.



Nils hadde også med seg Odins Blessa, og den kom på 6. plass. Karl Ove Nordtømme var kusk også her.



En tredje Rindalshest var også til start, Danny Delight, eier Irene Løfaldli. Den startet i et monteløp, og rytter her var Marion Kleveland. Etter en noe svak innledning, så kom den for fullt på slutten, og var helt likt med vinneren over mål. Men den ble av dommerne flyttet ned til 3. plass, grunnet at rytteren ifølge dommerne sjenerte en konkurrerende hest. Dommerne har den muligheten til å forandre på resultatet hvis dem mener sjeneringa har betydning for løpsutfallet. Men alt i alt en fin Leangen kveld for våre lokale hester.



