Seier til Odins Blessa

Bergen 27/10

8.løp: Over distansen 2120 meter endte det med uplassering for Rappnor. Kilometertida kom på 1.29,5 for Lene Søyseth sin hest. Ole Johan Østre som har hesten i trening kusket.

Leangen 5/11

8.løp: Over distansen 2180 meter ble det seier på Odins Blessa som disponeres av Nils Stokke etter en leieavtale. Kilometertida kom på 1.30.8 for hesten som ble kusket av Karl Ove Nordtømme. Vi gratulerer!

Klosterskogen 8/11

5.løp: Her ble Rappnor diskvalifisert i det 2120 meter lange løpet. Ole Johan Østre var som vanlig kusk.

Se opptak fra travløpene på Rikstoto sin nettside her

Tekst: Arnfinn Løfaldli

Arkivfoto