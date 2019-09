Seier til Magic of joy på Leangen

3-årige Magic of Joy tok sin første seier mandag 9. september på km.tid 1,18,7. Eier og trener er Irene Løfaldli. Kusk var Bjørn Garberg, og litt spesielt var det at det var Garbergs seier nr. 2000. Samme eiers Danny Delight startet også, men det endte med disk for galopp.