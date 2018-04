Seier til Kine og Adrian

Oslo Grand Prix arrangeras i Oslo konserthus denne helga, og dei to lokale deltagarane gjorde det skarpt i dagens konkurransar. Kine gjekk til topps i klassen «Bikinifitness -162cm» og endte nummer to i masterklassen og som nummer tre i "overall". Adrian debuterte med seier i klassen «Classic Bodybuilding- Junior». Sterke prestasjonar av begge!

Les saka Trollheimsporten skreiv om Kine før hos reiste til Oslo

Kine representerer Bodyvibes-Legacy FF, mens Adrian representerer Kaliber KFK



Kine P. Sæter. Foto: Privat



Skjermbilde frå sendinga til Treningsforum

Følg med på resultater her.