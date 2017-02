Se Sigrid i "Anno" på NRK1

I den norske realityserien "Anno" reiser 14 deltakere tilbake i tid for å oppleve ulike epoker i norsk historie. De skal jobbe seg opp fra fattigdom og slit til rikdom og ære. Programmet blir spilt inn i Erkebispegården ved Nidarosdomen i Trondheim.

Mandag 13. februar vil sopran Sigrid Vetleseter Bøe dukke opp i TV-programmet.

- Ja, det stemmer at jeg har en liten rolle i mandagens episode. Jeg skal synge en arie fra Henning Sommerro sin opera "Olav Engelbrektsson", der jeg spår reformasjonshendelsen som inntreffer den natten - selve kjernen i Anno-året 1537, sier Bøe som også tidligere har spilt samme rolle.

- Jeg spilte spådama Rakel i samme opera i 2013. Det har NRK fått greie på, og jeg ble kontaktet via Opera Trøndelag som arrangerte operaen på Steinvikholma i mange år. Kjempeartig og spennende å få delta i en slik produksjon, men jeg var litt nervøs for at det kun var et "take". Det var rett inn og rett ut, så ingen øving i forkant. Jeg kjenner jeg er spent på å få se resultatet, sier Bøe.

Episoden sendes på NRK1 mandag 13. februar kl. 19.45.

Foto: Skjermbilde fra NRK1