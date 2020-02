Scoret to i debuten da Surnadal slo Rindal

Kampen var bare åtte minutter gammel da Stian Bolme sendte Rindal i føringa mot Surnadal. Hjemmelaget fulgte ikke markering på et innlegg fra sida, og Bolme fikk dermed relativt uforstyrret sette ballen i mål.

I en relativt flat 3-5-2-formasjon, var det rindalingene som imponerte mest den første halvdelen av første omgang. De nektet 4. divisjonslaget fra Nordmøre og Romsdal rom i midten, og vant flesteparten av duellene. Når Surnadal da også var fryktelig upresise på den siste tredjedelen av banen, ble det langt mellom sjansene.

Rindal kom til søndagens kamp med uavgjort mot avdelingskollega Meldal og tap mot Rennebu fra divisjonen over, mens Surnadal spilte sin første kamp dette tiåret.

Utover i omgangen tok Surnadal mer over, og hadde ballen mye, uten at de helt klarte å få Rindal-keeper Stian Grytbakk til å skjelve i buksene. Utligning ble det likevel før pause, da Surnadal-debutant Vegard Gjul svingte et frispark fra høyresida inn i feltet.

Ballen gikk like godt gjennom hele boksen uten at noen var borti den, og snek seg inn på innsiden av Rindals venstre stolpe. Dermed var lagene like langt ved pause, 1-1.

Den andre omgangen var bare fem minutter gammel da Surnadal gikk opp i ledelsen. Innbytter Sindre Hyldbakk Kvande plukket opp en Rindal-feilpasning og fikk gitt ballen videre til Bjørnar Dalsegg Sæter. I duell med en forsvarer fant han Frikk Hauglann Talgø, for anledningen ute til venstre, og Talgø curlet ballen over keeper Grytbakk og i mål.

Rindal så ut til å kvittere umiddelbart, men scoringen deres, bare minuttet etter Talgøs mål, ble annullert for offside.

I stedet la Vegard Gjul på til 3-1 med sitt andre mål for dagen, og den tidligere Søya- og KBK-spilleren viser dermed allerede nå at han vil bli en viktig brikke for trener Webjørn Holten den kommende sesongen.

Og nå kom målene tett. Da timen var spilt satte midtstopper Lars Mogstad inn Surnadals tredje mål på ti minutter, og dermed stod det 4-1. Det skulle også vise seg å bli sluttresultatet.

Dermed fikk surnadalingene revansje for lagenes forrige møte, da Rindal trakk det lengste strået.

De to lagenes trenere har en relativt lik oppfatning av søndagens treningskamp.

– Jeg er meget fornøyd med 1. omgang. Så blir vel divisjonsforskjellen litt for godt synlig når vi blir slitne, samtidig som Surnadal girer opp, sier Rindal-trener Lars Ole Heggem.

Surnadal-kollega Webjørn Holten var, logisk nok, mest fornøyd med 2. omgang.

– Første omgang er helt ok av oss. Vi må gi ros til Rindal; før pause stod de meget godt i formasjonen sin, og viser at de er et godt lag. De scoret et kjempeflott mål, og er farlige på kontringer, sier Holten, og legger til:

– Etter pause fikk vi opp balltempoet, og etter hvert som Rindal nok også begynte å bli litt slitne, skapte vi bra med sjanser.

Neste treningskamp for Surnadals del er borte mot Orkla 2 kommende lørdag.

Samme dag deltar Rindal i sin egen Rindal Sparebank Vintercup i Rindalshallen, før de etter planen skal møte Meldal til ny treningskamp. Første helga i mars begynner også OBOS Cup, der Rindal skal møte Malvik og Lånke.



Kampfakta:

Surnadal-Rindal 4-1 (1-1)

Mål:

0-1 Stian Bolme (8.)

1-1 Vegard Gjul (45.)

2-1 Frikk Hauglann Talgø (50.)

3-1 Vegard Gjul (55.)

4-1 Lars Mogstad (60.)

Hoveddommer: Per Iver Skrøvset, Bøfjord IL

Assistentdommere: Ola Magne Nordvik, IL Søya og Øyvind Dalen, Rindal IL.

Surnadal stilte slik, fra høyre mot venstre (4-3-3):

Torstein Snekvik (Mattis Fiske 46.)

Lars Gjøra (Jonas Jordet Bergem (63.)

Lars Mogstad

Geir Bævre (Ola Øyen Saltrø 63.)

Tore Bæverfjord

Sondre Næss Bolme

Elvijs Jansons (Ingebrigt Løfaldli 46.)

Viljar Fiske Kvande (Sindre Hyldbakk Kvande 46.)

Frikk Hauglann Talgø

Bjørnar Dalsegg Sæter

Vegard Gjul

Rindal stilte slik, fra høyre mot venstre (3-5-2):

Stian Grytbakk

Jørgen Gjerstad

Edvard Bolme Fjerstad

Håkon Mikkelsen

Sigurd Fagerholt

Jarl Oskar Mykkelgard

Stian Bolme

Torstein Heggem

Martin Bolme Fjerstad

Jostein Landsem

Sander Landsem Kattem

Benyttede innbyttere: Jøran Heggem, Alf Ole Elshaug, Ole Heggem, Lars Aleksander Møkkelgård og Brage Storholt.



Ingressfoto: Vegard Gjul (Foto Surnadal IL Fotball).