Scooterkjøring uten løyve og brudd på hytteforbudet

Uregistrert scooter og fører uten løyve

Sist søndag var politiet i Surnadal ute og patruljerte i hyttefeltene på Trollheimssida og på Nordmarka, blant annet for å se til hyttene nå som folk ikke har lov til å overnatte der. På Vestre Nordmarka ble en person stoppet for kjøring med uregistrert snøscooter. Vedkommende hadde heller ikke løyve for scooterkjøring. Saken bli anmeldt, opplyser politioverbetjent Anders Magne Ormset ved Surnadal lensmannskontor.



Oppfordrer folk om å respektere hytteforbudet

Lensmannskontoret i Surnadal har fått flere meldinger om brudd på hytteforbudet. Politiet oppfordrer folk til å respektere forskriften som sier at det ikke er tillatt å overnatte på fritidseiendom utenfor sin egen bostedskommune. Politiet minner om at brudd på hytteforbudet gir grunnlag for bot på 15.000 kroner. Forbudet mot overnatting på hytta gjelder fram til 20. april.