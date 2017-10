Savnet jeger funnet omkommet

Politiet i Sør-Trøndelag med hundepatruljer og mannskap fra Røde Kors startet søk etter savnet elgjeger i området Kårvatnet i Hemne etter at han ble meldt savnet kl 17.15 av jaktlaget. Mannen er i 60-åra og bosatt på Kvanne i Surnadal.

Avisa Sør-Trøndelag skrev følgende om saka lørdag kveld:

- Vi fikk melding klokka 17.15 fra jaktlaget. De var sist i kontakt med ham sist klokka 10. Da hadde han klaget på at han hadde litt vondt i en fot, og at han derfor ville dra hjem. Men bilen står fortsatt ved Kårvatnet, og han er ikke kommet til hjemmet sitt, forteller operasjonsleder Morten Handegard.

Handegard forteller at det i tillegg til politiets hundepatrulje, er kalt ut folk fra Røde kors.

- De stiller med 18 personer og ATV. Jaktkameratene er også i området og leter etter ham, sier Handegard.

Det var tidligere i kveld usikkert om det var tilgjengelig helikopter som kunne settes inn i letinga, men like etter klokka 19.30 meldte politiet at Sea King er satt inn i letearbeidet. Oppdatert: Kl 20.30 kom meldingen om at SeaKing måtte snu på grunn av dårlig vær.

Letinga foregår øst for Kårvatnet.

Ifølge Handegard har ikke jegeren med seg hund.

- Han har telefon, men det er dårlig dekning i området.

- Det er et begrenset område jaktlaget skal ha oppholdt seg i, og vi kommer til å søke utover kvelden til vi finner ham, sier Bjørn Handegard.

