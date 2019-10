Satser på skalldyr – dobler trolig omsetningen

– Grunnen til at vi nå satser på- og investerer tungt i ny skalldyrfabrikk, er at det gir oss flere bein å stå på. Vi ønsker å ha en offensiv tilnærming til framtida, sier daglig leder i Norsk Kvalitetsmat, Ivar Næss.

Under den offisielle fabrikkåpningen fredag, ønsket han og bedriften et stort antall gjester fra det lokale næringslivet velkommen til omvisning, feiring og lunsj.

– Det er mange som fortjener takk for at vi nå har kommet dit at vi kan åpne fabrikken. Vi har en fantastisk gjeng ansatte, som jeg er virkelig stolt av. I tillegg vil jeg takke dyktige og samarbeidsvillige håndverkere og entreprenører, Surnadal Sparebank og styret i Norsk Kvalitetsmat, sier Næss.

Han understreker at både håndverkere og entreprenører er lokale.

– Vi legger stor vekt på det å bruke lokale krefter, for jeg har kjempetro på at det er slik vi kan utvikle små lokalsamfunn.



– Et modig og smart valg

Norsk Kvalitetsmat, som holdt til i Rindal fra 2002 til 2014, har i dag 18 ansatte. De produserer rundt 1000 tonn fiskekaker i året, noe som tilsvarer rundt 90 000 porsjoner per uke. Nå kommer altså 250 tonn argentinske reker, Scampi naturell og Scampi ingefær produsert for Norgesgruppen i tillegg.

Ivar Næss forteller at omsetningen til Norsk Kvalitetsmat i 2019 ser ut til å bli på rundt 45 millioner kroner, mens den nye skalldyrfabrikken gjør at den ligger an til å øke til mellom 90 og 100 millioner allerede i 2020.

Kommunedirektør Knut Haugen, som klippet en snor av reker for å symbolisere den formelle åpningen av fabrikken, var full av lovord om Norsk Kvalitetsmats nysatsing.

– Det å gjøre omfattende endringer i produksjonen er et modig, strategisk valg. Jeg er rimelig sikker på at det etter hvert vil bli bekreftet at det også er et smart valg, sier Haugen, og fortsetter:

– Norsk Kvalitetsmat har hatt en imponerende utvikling, fra en omsetning på i overkant av to millioner kroner i 1998, til rundt 45 millioner kroner i 2019. Med skalldyrfabrikken kan tallet altså nærme seg 100 millioner allerede neste år, sier Haugen, som innrømmer at han kommer til å savne bacalaoen, som er blant produktene Norsk Kvalitetsmat nå kutter.

– Når vi nå endrer produksjonen kutter vi ut enkelte produkter, for å utnytte arealet og satsingen vår på en best mulig måte, sier Ivar Næss.



Knut Haugen fikk æren av å stå for den formelle åpningen, og kommunedirektøren fortalte at han lar seg imponere av Norsk Kvalitetsmats satsing. Til venstre står Ingunn Romunstad og Rune Måøy i Norsk Kvalitetsmat klare med snora, som for anledningen er full av reker.



Fornøyde ansatte og kunder

Norsk Kvalitetsmat har de siste snaue to årene vært gjennom det Næss kaller en heftig sertifiseringsprosess.

Produksjonsleder Rune Måøy forteller at det har vært en lang prosess, som også er en del av bedriftens ønske om å være offensive og i forkant av utviklingen.

– De sertifiseringene vi har gjennomført er ikke det ikke krav om at vi må ha per i dag, men det har kommet sterke signaler på at det kommer til å bli krav om det etter hvert. Vi ønsket å være i forkant, og med tanke på hvor store vi er, er vi tidlig ute med å ha disse på plass, sier Måøy.

Også de ansatte er glade for å være i gang med skalldyr-produksjonen.

– Selve produksjonen i den nye skalldyrfabrikken begynte i starten av september, sier Carla von Buggenum-Vermeer, som legger til:

– Det var en bratt læringskurve, men kundene har vært veldig fornøyde med produktene våre så langt, og det er vi veldig glade for.

Kollega Brit Bakken sier seg enig.

– Vi har gledet oss lenge til dette, selv om det alltid er ekstra spennende å skulle begynne med noe nytt. Det har naturlig nok vært en del arbeid med det, men det har gått veldig godt, sier hun.



Carla van Buggenum-Vermeer og Brit Bakken er glade for å være i gang med skalldyrproduksjonen.



– Helt rått

I løpet av en gjennomsnittlig uke leverer Norsk Kvalitetsmat rundt 50 paller med fiskekaker, 2-4 med fiskeburger og 25-30 med skalldyr, forteller Ingunn Romundstad.

– Skalldyr produseres hovedsakelig for Norgesgruppen, mens Coop er den største kunden vår på fiskekaker. Vi leverer også fiskekaker til Norgesgruppen, mens også Rema 1000 og Lokalmatgrossisten er kunder. I tillegg produserer vi litt til vårt eget merke, sier Romundstad.

Administrerende direktør i Surnadal Sparebank, Allan Troelsen, gratulerte Norsk Kvalitetsmat med åpning av ny fabrikk.

– Det dere driver med er helt rått. Dere leverer til de største grupperingene i landet, er opptatte av utvikling og hele tida i forkant. Norges beste fiskekaker har dere allerede, og nå får dere altså Norges beste skalldyr også, sier Troelsen, og legger til:

– Jeg er kjempeimponert over dere og det dere har fått til.



