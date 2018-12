Satser på åpning neste helg

- Statusen er slik at vi per dags dato har akkurat litt for lite snø til at vi kan åpne. Vi følger med på YR hele tiden, og nå ser det lyst ut. Det er meldt flere dager med nok minusgrader til at vi kan produsere mer snø. Om værmeldingene holder seg slik, så bruker vi lørdag til preparering og åpner bakken for kjøring på søndag, sier Skei.

Bakken blir i første omgang åpen til mast nummer 7.

- Vi trenger en god del mer naturlig snø før vi kan åpne lenger opp. Parken blir heller ikke åpen i starten, men vi vil produsere kunstsnø der så fort vi har åpnet bakken., sier Skei.

Skei forteller at åpningstidene er de samme som i fjor. Det betyr kveldskjøring mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og dagkjøring på lørdag og søndag.

Det har vært mulig å kjøpe sesongkort i noen dager, men responsen har foreløpig ikke vært så stor.

- Det kommer nok helt sikkert når vi åpner bakken. Om noen skulle ønske å kjøpe kort før den tid, så er vi å treffe i Sæterlia omtrent hele døgnet rundt, sier Skei.

Dag gleder seg til å ta i mot små og store alpinister, og håper på en lang og god sesong.

- Det er sen påske i år, men vi håper på at det kommer så mye snø at vi kan holde bakken åpen til april. Nå er det i alle fall straks klart til å smøre skiene og møte opp i Sæterlia, smiler Skei.



Driftsleder Dag Skei gleder seg til en ny sesong i Sæterlia

Arkivbilder